中州科大、台灣首府大學主動提前退場 大二生被迫轉學影響最大

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（中央社記者陳至中台北17日電）中州科技大學、台灣首府大學被列專輔後，未到改善期結束，主動申請停止全部招生，提前退場。教育團體指出，對大學部二年級學生影響最大，本來可原校畢業，如今卻被迫轉學。

中州科大、台首大於今年9月7日被教育部認定為專案輔導學校，改善期限分別到民國112年5月31日及113年5月31日。不過兩校都沒有等到改善期結束，提前申請停止全部招生，教育部分別於10月31日核定中州科大、11月1日核定台首大自111學年度起停止全部招生，並將於111學年度結束時停辦（民國112年7月31日）。

高教工會組織部主任林柏儀接受中央社電訪表示，兩校大幅提前期程1年多，最直接影響的就是大學部二年級學生。按照原本的改善期，大二生有機會在原校畢業，如今卻不得不被迫轉學。

林柏儀坦言，現在私校轉學相當容易，能轉的早就轉了，會留下來的學生，多半有自己的考量，例如就讀特殊科系，或是住家、打工地點就在附近。對這些學生來說，轉學後多30分鐘車程，就是不切實際。

林柏儀表示，依照過去經驗，退場學校被「安置」的學生，約有1/3會輟學，之前繳了幾年的學費，全都付諸東流，什麼都拿不到，甚至還要揹學貸。主管機關只想著趕快把學校關掉，沒思考「接管」這個選項，已影響學生的受教權。

全國私校工會理事長尤榮輝則有不同看法，他認為台首大及中州科大因財務惡化無法維持學校運作，在專輔改善期未屆滿前「自我了斷」釋出經營權，由教育部組織新董事會。兩校能明快主動停招，值得肯定。

依照「退場條例」規定，學校必須進入停止全部招生、改組董事會後，才能申請退場基金墊付教職員相關費用。尤榮輝表示，兩校主動停招，由退場基金介入，有利後續學校運作到停辦，較能妥善照顧師生權益。（編輯：陳清芳）1111117