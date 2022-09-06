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私校退場首波專輔學校 高苑科大、大同學院入列

2022/9/6 17:48（9/6 18:12 更新）
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教育部6日召開私校退場審議會，公布第1波「專案輔導學校」共2校，分別為高苑科技大學（圖）、大同技術學院。（高苑科大提供）
教育部6日召開私校退場審議會，公布第1波「專案輔導學校」共2校，分別為高苑科技大學（圖）、大同技術學院。（高苑科大提供）
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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天召開退場審議會，於傍晚公布第1波「專案輔導學校」共2校，高苑科技大學、大同技術學院改善期限都是到民國112年5月31日。這是教育部首度公開的專輔名單，明天將有第2、3波。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部召開退場審議會（以下簡稱退審會），負責認定、免除專案輔導學校（以下簡稱專輔）。專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育，還會被加派至少3席董事和1席監察人進入董事會。

教育部今天晚間公布第1波審議結果，共有2所學校名列專輔。其中位於高雄市的高苑科大，在退場條例前就已列入專輔名單，今天經退審會出席委員1/2以上同意，認定符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，確認為專輔學校，改善期限到112年5月31日止。

高苑科大受到少子女化衝擊，近期出現許多爭議，包括董事會期限屆滿捐資未到位、積欠教師薪資、校方與董事會隔空交火等，多次遭到教育部裁罰，並向法院聲請解散董事會。高苑科大教師也組成自救會，多次向監察院、教育部陳情。

另一所專輔學校為位於嘉義縣的大同技術學院，教育部表示，目前學校已停招，且在退場條例前已列入專輔名單。今天經退審會1/2以上委員同意，符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，確認為專輔學校，改善期限同樣是到112年5月31日止。

大同技術學院近年曾發生財務危機，太保校區承租台糖土地，一度付不出權利金，今年2月由教育部經私校諮詢會建議，於9月起停止招生。

依照退場條例，專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。（編輯：陳政偉）1110906

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