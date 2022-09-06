首波專輔2校改善期9個月 教育部：給予最寬時間

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教育部6日公布首波「專案輔導學校」名單，包含高苑科技大學、大同技術學院2校，都給予約9個月時間的改善期。技職司副司長柯今尉受訪時表示，主要是配合學年度來評估時間。中央社記者陳至中攝 111年9月6日

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天公布第1波「專案輔導學校」共2校，包含高苑科技大學、大同技術學院，都給予約9個月的改善期。教育部解釋，是配合學期制評估，給予最多、最寬的期限。

依照「私立高級中等以上學校退場條例」規定，在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未能免除，改善期限不超過1年（高苑科大、大同學院都符合此條件）。教育部技職司長楊玉惠日前接受中央社電訪表示，期限長短主要看財務狀況，以及學校盡了哪些努力，對於「擺爛」的學校，就不會拖到1年，甚至只給1個月期限。

不過教育部今天公布的第1波專輔名單，高苑科大和大同學院改善期限都是到民國112年5月31日，距今約有9個月的時間。退審會今天會議指定發言人、教育部技職司副司長柯今尉晚間接受媒體聯訪解釋，主要是配合學年度來評估。

柯今尉指出，假設2校仍未能改善，之後將被命停招，112學年度是從112年的8月1日起算，將改善期限訂在同年5月底，6月提退審會，才來得及在8月前做出行政處分，「是評估最多、最寬的時間。」

大同技術學院111學年度起就已停招，依法明年5月底還可能再被命停招，柯今尉解釋：「兩次停招法律效果不同，行政處分也不一樣。」之前是依照「私立學校法」停招，不見得1年後須停辦，即便停辦也還有3年的改善期，董事會也不會被改組。

大同學院如果明年5月31日期限前仍未改善，將依照「退場條例」處分，柯今尉說，學校被命停招的當下，就要改組董事會，且停招1年內須停辦，停辦2個月內要解散學校法人。另外，依「退場條例」停招的學校，不能改辦為其他社福、文化法人。

柯今尉也提到，兩校會被列專輔，主要都是財務問題。大同學院在2年內有19個月沒達到「可用資金」的標準（可用資金須維持學校3個月的經常性支出），預測111學年度可能虧損新台幣2300萬，112學年度可能虧損1700萬。

高苑科大也是2年內有19個月沒有達到「可用資金」標準，預測111學年度會虧損1.6億元，112學年度會虧損2.5億元。（編輯：陳政偉）1110906