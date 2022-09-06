列專輔學校高苑科大指不公平 大同學院稱努力改善

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（中央社台北6日綜合報導）教育部今天召開退場審議會，於傍晚公布首波專案輔導學校為高苑科技大學與大同技術學院。高苑科大表示，這對師生不公平；大同技術學院則說，持續努力改善中。

列為首波專案輔導學校，高苑科技大學公共事務處長張旭銘對中央社記者說，這對學校師生很不公平，高苑科大目前學生人數約3000多人，連續3年註冊率達逾6成，各科系評鑑表現也優良，只是因為董事會捐資不到位，才遭到列管。

張旭銘說，董事會捐資不到位，國際學生無法招收，造成學校被列為專案輔導學校，對師生很不公平。高苑科大長期替周邊科學園區培養基礎工業人才，這是學校的任務，「國立大學才不會做這個」，而高苑科大學生在業界也表現不俗。

張旭銘說，被列專案輔導學校，「好像我們很差，但我們沒有真的很差啊！」甚至表現比很多私校還好。對於教育部要求民國112年5月31日前改善，他說，現在還是希望能有新的董事會接手，幫助學校正常招生、辦學。

位在高雄市的高苑科大前身是75年創建籌設的「私立高苑工業專科學校」，80年更名為「私立高苑工商專科學校」，87年8月改制為「高苑技術學院」，88年4年制技術系正式招生，94年8月教育部准予改名「高苑科技大學」。

嘉義市大同技術學院代理校長吳柏萱則表示，對於教育部的決定沒有意見，持續努力改善中，但外面太多傳聞造成學校困擾，目前不方便講細部作法，改善完成後將對外公告。

吳柏萱強調，在校生的權益不受影響，不管幾個學生都會帶到畢業。

大同技術學院為92年改制，前身為52年籌備成立私立大同商業專科學校，是嘉義地區最老牌的學校之一，曾設有日間部、進修部、進修專校等部別，共有四技、二專、二技、五專等學制，學生人數一度達3000餘人。

大同技術學院因可用資金不足，董事會未於期限內完成捐資，經教育部徵詢私校諮詢會後，命學校自111學年度起停止全部班級的招生。（編輯：謝雅竹）1110906