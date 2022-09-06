分批審議專輔學校 潘文忠籲私校積極思考未來

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天召開私校退場審議會，預計於傍晚公布第一波專案輔導學校名單。教育部長潘文忠下午表示，希望私校更積極思考、評估，可朝「小而美」方向經營，或尋求改辦為其他教育、文化或社會福利法人。

「私立高級中等以上學校退場條例」今年5月公告施行後，教育部召開退場審議會（以下簡稱退審會），負責認定、免除專案輔導學校（以下簡稱專輔），預計今天晚上公布第一波名單。這是教育部依私校退場條例首度公開的專輔名單，後續還將有多校進入審議階段。

潘文忠今天下午在教育部接受媒體採訪表示，退審會成員組成包含學者專家、各界代表、機關代表等，能以多元、客觀的角度審視私校辦學品質等各方面的狀況，教育部將尊重審議結果。

潘文忠表示，退審會將分批次審議，在退場條例通過前已經列入專輔的學校，將優先審議。退審會一有決議就會以正式的發言機制對外說明，教育部除尊重審議結果，也會依法定期查核，確保學校維護師生權益。

受到少子女化衝擊，不少私校面臨招生、財務危機。潘文忠表示，在退場條例公布前，許多私校持觀望態度；現在退場條例公布了，各校應好好評估、思考各種可能性，包括瞭解自身的辦學面向、未來有無全新的定位等。

潘文忠呼籲私校更積極思考、評估，或可朝「小而美」的方向經營；如果真的辦學困難，也可依法尋求「改辦」成教育、文化或社會福利法人。退場基金可協助融資、維護學生受教品質，讓學校退場過程中能比較憑順。

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私校退場條例公告施行後，由退審會負責認定、免除專輔學校。專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育，還會被加派至少3席董事和1席監察人進入董事會。

專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。（編輯：陳清芳）1110906