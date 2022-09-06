私校退場審議會召開 專案輔導學校名單將公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）少子女化使私校面臨生存危機，教育部今天將召開退場審議會第2次會議，預料將於傍晚首度公布「專案輔導學校」名單。專輔學校在財務、招生有許多限制，期限內未改善將被停招。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部於8月31日首度召開私校退場審議會（以下簡稱退審會），當天議程主要是討論設置秘書小組、迴避和保密規定、發言人機制等，奠定後續議事基礎。

教育部今天將再度召開退審會，預料將開始討論專案輔導學校的認定與免除。在退場條例公告前，教育部從未正式公布專輔名單，但此後經退審會認定的名單，將立即向社會大眾公告。

專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。教育部還將加派至少3席董事和1席監察人進入董事會，加強監督力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依照退場條例，專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。

教育部技職司長楊玉惠日前接受中央社電訪表示，退審會一旦決議的退場名單，當天就會公布，除了校名，也會一併公布改善期限。期限長短主要看財務狀況，以及學校盡了哪些努力，對於「擺爛」的學校，就不會拖到1年，甚至只給1個月期限。（編輯：郭諭儒）1110906