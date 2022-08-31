私校退場審議會首度召開 暫未討論專案輔導名單

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（中央社記者陳至中台北31日電）少子女化使得私校面臨生存危機，私校退場條例5月公告後，首場次的退場審議會今天下午召開，議程主要討論迴避、保密等會議規範，暫未討論專案輔導學校名單的認定、免除。

教育部今天傍晚發布新聞稿，下午召開的第一屆退場審議會第一次會議，全體委員25人中，共有22人出席，今天議程主要是為奠定後續議事基礎，討論設置秘書小組、迴避和保密規定、發言人機制、會議規範、專輔學校審議重點和原則等，並做成相關決議。

教育部指出，今天退審會也決議建立發言人機制，會中決議事項如須對外說明時，由召集人、教育部政次劉孟奇或指定教育部機關代表委員，於會後代表退審會統一發言。

退審會最重要的法定職責，是負責審議專案輔導學校的認定、免除。在「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行前，教育部從未正式公布專輔名單，但此後經退審會認定的名單，將立即向社會大眾公告。

專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。教育部還將加派至少3席董事和1席監察人進入董事會，加強監督力道。

教育部今天召開的退審會，暫未討論到專輔名單認定，會前也沒有邀集學校代表與會。按照教育部規劃，被審學校會再增加4席浮動代表（包括2席學生）加入審議。（編輯：卞金峰）1110831