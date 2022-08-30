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私校退場審議會 31日首度召開

2022/8/30 18:25（8/30 18:38 更新）
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蘭陽技術學院已連7年虧損，董事會已捐新台幣4億7516萬元支應，但受少子女化影響，將於111學年度起停辦，走入歷史。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北30日電）少子女化使私校面臨生存危機，私校退場條例5月公告後，首場次的退場審議會將於明天下午召開，負責審議專案輔導學校的認定、免除，以及學校停招、停辦處分等。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部目前已完成各項子法修訂，部長潘文忠日前已依法勾選出退場審議會（以下簡稱退審會）25名委員名單，包括2席學生代表，由教育部次長劉孟奇擔任召集人。

退審會將負責審議專案輔導學校的認定、免除，被審學校會再增加4席浮動代表（包括2席學生，因此審專輔時，學生代表會有4席）。在此之前，教育部從未正式公布專輔名單，但退場條例施行後，經退審會認定的名單，將立即向社會大眾公告。

專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。教育部還將加派至少3席董事和1席監察人進入董事會，加強監督力道。

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依法專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則只有1年。

教育部將於明天下午2時召開退審會首場會議，不過按照議程，主要討論會議程序、迴避規範、保密規定等，暫沒有安排審議專輔的認定、免除。預計9月上旬才會有首波專輔學校名單。（編輯：管中維）1110830

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