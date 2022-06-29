大專未列專輔自行退場 工會憂師生補償更差

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（中央社記者陳至中台北29日電）退場條例公告後，大專退場形成「雙軌」，高教工會擔心大專沒列專輔自行退場，師生補償會更差。教育部則表示，停招、停辦都要報主管機關核准，會嚴格把關。

「私立高級中等以上學校退場條例」於今年4月在立法院三讀通過，總統府5月公告施行，教育部近期緊鑼密鼓地修訂相關子法，今天下午邀集相關團體召開研商會議。

未來私校退場形成「雙軌」，被列「專案輔導」的私校須循「退場條例」，改善期限較短，將被加派董事，招生、財產處置限制較多。財務狀況較佳的私校，則可循「私立學校法」管道，處理上較有彈性。

高教工會下午發出新聞稿，擔心私校在未列專輔的狀況下，「提前自我了斷」規劃退場，私校法中對學生助學金的補助條件、教職員慰助金等，保障都不如退場條例。建議教育部修正「退場基金補助墊付辦法」等法令，確保循私校法退場的學校，補償應優於循退場條例者。

對此，教育部技職司長楊玉惠下午接受中央社電訪表示，未列專輔的學校，不論要申請停招還是停辦，都須經主管機關核准，才能再往下走。

楊玉惠以蘭陽技術學院為例，給予教師離退金額不錯，學生轉學也有額外補助。主管機關一定會要求學校提出優於「退場條例」的保障，否則不會讓學校輕易退場。（編輯：方沛清）1110629