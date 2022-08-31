專案輔導學校名單9月初揭曉 一併公布改善期限

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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天首度召開退場審議會，指定發言人楊玉惠表示，「專案輔導學校」名單最快9月初揭曉，除了校名，也會一併公告各校改善期限。退場條例公告前已列專輔的學校，改善期不會超過一年。

教育部今天下午召開第一屆退場審議會第一次會議，25席委員中有22人出席，議程主要為奠定後續議事基礎，討論設置秘書小組、迴避和保密規定、發言人機制、會議規範、專輔學校審議重點和原則等，並做成相關決議。

今天會議指定發言人、教育部技職司長楊玉惠晚間接受中央社電訪表示，今天並未實質討論退場學校名單，主要是把「遊戲規則」訂定清楚。舉例來說，依照行政程序法規範的「迴避」原則，如果委員的配偶、父親是備審學校董事，審議時就須迴避。

為確保委員暢所欲言，今天會議也設定保密原則，討論過程中各委員的發言須保密，由召集人（教育部政次劉孟奇）或指定教育部機關代表委員，於會後代表退審會統一發言。

退審會最快9月初開始審議專輔學校名單，被審學校將由校務會議指派4席代表（2名教師、2名學生）作為浮動委員參與討論。楊玉惠說，如果學校難以召開校務會議，也可直接提供校務會議代表名單，由教育部勾選。

楊玉惠表示，浮動委員可參與投票，因此決議專輔學校的認定、免除時，最多會有29票（25席加浮動4席）。審議過程中，被審學校派出說明的人，主要會為學校辯解，而浮動委員會比一般委員更瞭解實際狀況，可提供寶貴意見，讓退審會的討論更為完善。例如明明有欠薪，學校卻辯說沒欠薪，便可由該校教師說出實情。

楊玉惠說，退審會9月初就會開始審議專輔名單，有決議當天就公布，除了校名，也會一併公布改善的期限。

依照「私立高級中等以上學校退場條例」，專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。

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今天召開的退審會中，也有討論具體期限給予的原則。楊玉惠指出，退場條例公告前已列專輔的學校，改善期限不超過一年，但如果學校已經欠薪許久，董事會也無法再捐資，拖到一年才停招，情況只會更糟；由退場基金墊付的款項，也有拿不回來的風險。在這樣的情況下，就不會讓學校拖到一年，甚至只給一個月期限。

楊玉惠強調，改善期限主要看財務狀況，以及學校盡了哪些努力，「如果擺爛，就不要拖那麼久。」但目前只訂出原則，而不是死的公式，仍會依照個案學校狀況，由退審會委員決定具體期限。（編輯：張芷瑄）1110831