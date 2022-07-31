蘭陽技術學院將停辦 校友穿制服返校唱校歌歡送
2022/7/31 19:03（7/31 19:16 更新）
宜蘭縣頭城鎮蘭陽技術學院8月1日起停辦，200多名校友31日穿起復刻版制服返校巡禮，重溫當年回憶，並一同唱校歌，向學校道別。（校友會理事長吳明福提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月31日
（中央社記者王朝鈺宜蘭31日電）創校逾50年的蘭陽技術學院明天起停辦，校友會發起「作伙唱校歌」活動，校友們今天穿著復刻版制服返校巡禮一同唱校歌，還有校友騎著當年的把妹「神車」回校園，重溫當年回憶。
校友會理事長吳明福向中央社記者表示，今天活動約有200多名校友參加，校友下午2時在校門口集合拍照後接著在校園巡禮，下午3時30分再度集合，一起在學校廣場唱校歌，歡送學校。
有校友特地騎著名流100機車返校，他接受媒體訪問表示，自己是民國70年入學就讀電機科，偉士牌和名流100機車都是當年的「把妹神車」，學校今天告一段落是很重要的日子，他才會臨時起意，騎著名流100機車回到校園，重溫那段年少輕狂日子。
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今年已72歲的校友林鋒榮是第4屆校友，他在1968年入學，就讀當時名為「復興工業專科學校」化學工程科。他回憶，老師早期到宜蘭教書，因為交通不便大多住在學校宿舍，時常晚餐後和學生打成一片，一起上山下海談天說地，師生關係密切，對於學校明天邁入歷史感到不捨。
蘭陽技術學院位於宜蘭縣頭城鎮，根據學校網站，學校於1965年9月1日奉准籌辦，定名為「復興工業專科學校」；1983年更名為「復興工商專科學校」，2001年8月1日改制為「蘭陽技術學院」，並附設專科部。（編輯：李錫璋）1110731
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