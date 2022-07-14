台灣首府大學111學年度停招 新生優先輔導安置

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台灣首府大學被列為專案輔導學校後，教育部已同意111學年度起停止各學制招生。（圖取自facebook.com/shoufutw）

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台灣首府大學被列為專案輔導學校後，教育部已同意111學年度起停止各學制招生，校方預計7月底舉辦學生安置分發說明會，將先輔導已招收的大一、碩一新生轉到其他學校就讀。

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教育部近期發函給台灣首府大學（台首大）指出，董事會5月決議朝「先停招、再停辦」方向規劃，教育部經諮詢私校諮詢會，決定自111學年度起停止台首大各學制全部班級招生，校方預計於7月底舉辦學生安置分發說明會。

校方人員今天指出，先前曾向南部地區約10多間大學校院徵詢協助安置學生就學事宜，待教育部確定協助安置學校名單後，校方會調查學生意願，輔導轉至其他學校就讀，將優先輔導已招收的大一、碩一新生約40多人，台首大目前有約400多名學生。其他學生若有意提前接受安置分發，校方也會提供協助。（編輯：黃世雅）1110714