台灣首府大學全面停招 教部：確已無法維持教學品質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）台灣首府大學董事會無法在期限內籌足資金，遭命111學年度起停止各學制招生。教育部今天解釋，經實地訪查「確已無法維持教學品質」，將協助學生轉到鄰近學校。

位於台南市的台灣首府大學（台首大），受到少子女化影響，董事會於5月決議「先停招、再停辦」，一度引發學生組織自救會，在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。

教育部6月以董事會無法籌足資金為由，列入「專案輔導學校」，7月發函學校，以保障學生受教權益為由，「原則同意」協助提前分發，近期將由學校發放志願表，預計於7月31日前舉辦分發說明會。

教育部今天稍晚以文字向媒體解釋，台首大財務持續惡化，且經實地訪查發現，學校「確已無法維持教學品質 」，也很難與教職員工妥善溝通，因此依照私立學校法第55條，經諮詢私校諮詢會意見後，命台首大自111學年度起停止各學制全部班級招生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台首大目前仍有300多名學生，教育部表示，會尊重學生的意願，如果希望「安置」到其他學校，將協助分發到鄰近同性質、同系科的校系。稻江科技管理學院於110學年度停招，就是依照同樣的方式辦理，台首大停招有前例可循。

台首大目前仍有專任教師57人、編制內職員12人，教育部表示，將依照私校法及私立高級中等以上學校退場條例規定，保障相關權益。（編輯：管中維）1110714