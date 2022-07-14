台灣首府大學111學年度停招 7月底辦安置說明會

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（中央社記者陳至中台北14日電）台灣首府大學董事會無法在期限內籌足資金，日前被列為專案輔導學校，根據教育部最新公文，已同意111學年度起停止各學制招生，預計7月底舉辦安置說明會，提前協助學生轉學。

位於台南市的台灣首府大學（台首大），日前傳出擬向教育部申請111學年起停止各學制招生，學生組成自救會在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。董事會後續發表聲明，強調會盡量兼顧學生受教權及教職員工權益。

教育部近期發函給台首大指出，董事會5月決議朝「先停招、再停辦」方向規劃，教育部經諮詢私校諮詢會，決定自111學年度起停止台首大各學制全部班級的招生。

教育部日前在台首大召開座談會，有學生提出希望能提前分發，教育部為保障學生受教權益，「原則同意」協助提前分發。近期將由學校發放志願表，預計於7月31日前舉辦分發說明會。

台首大學生自救會會長陳建良今天接受中央社電訪表示，昨天得知消息感到錯愕，原以為還會有緩衝時間，教育部這樣「一刀斬」全面停招，影響的不只是大學部學生，還包括剛入學的30多名研究生，以及跨海來台的境外生，都會受到很大的衝擊。

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陳建良表示，學校還有400多名學生，許多人因家庭經濟因素，每天要搭公車上學，未來勢必到更遠的地方讀書，交通、居住、工作都勢必受到影響。學校一直希望學生趕快走，讓整體人數下降，學生即便留下來，教學品質也堪慮。他認為學生最無辜，有的人實習被業界肯定，可望成為儲備員工，卻因為學校停招，人生出現變數。

私校工會理事長尤榮輝接受中央社電訪表示，目前瞭解，如果不接受今年轉學，台首大也願意再讓學生讀一年，但一年後還是要強制轉學。教育部現在是幫台首大收拾爛攤子，提供學生更多選項，後續台首大是否願提供學生轉學補貼，以及教職員如何優離優退，都仍待觀察。（編輯：管中維）1110714