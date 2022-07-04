私校退場／私校退場錢關難過 學生原校畢業恐成奢望

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位於台南市麻豆區的台灣首府大學被教育部列入專案輔導學校，校方準備先擬出停招計畫，後續再按照規定程序及計畫內容處理。中央社記者楊思瑞攝 111年7月4日

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（中央社記者楊思瑞、許秩維、陳至中台北4日電）私校經營不易，財務虧損、董事會承諾捐資跳票等狀況屢見不鮮，一旦要走向退場，要妥善安置師生少不了錢，學生原校畢業的期望，也可能成為難以實現的奢望。

位於台南的台灣首府大學原先並非專案輔導學校，卻於5月中旬傳出有意申請停辦，校方擬向教育部申請111學年起停止各學制招生，在學校師生和教育界投下一枚震撼彈。

台灣首府大學董事會後續發表聲明，強調會盡量兼顧學生受教權及教職員工權益。但董事會卻因無法於5月底期限內籌足資金，遭教育部列入專案輔導學校，後續將循「私立高級中等以上學校退場條例」規定辦理。

台灣首府大學主任秘書戴文雄告訴中央社記者，被教育部列入專案輔導學校後，台首大準備先擬出停招計畫，後續再按照規定程序及計畫內容處理，有必要時會尋求教育部協助；不管未來走向如何，校方和董事會的原則是兼顧學生與教職員工的基本權益。

台首大學生則組成自救會，在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。

台首大休閒管理所學生黃秋玉接受中央社訪問時表示，校內學生幾乎都半工半讀，能爭取全數「原校畢業」最好，前提是維持一定教學品質，不過教師們也可能有自己的去留安排，課程一定會受影響，但大三生只剩幾學分，還是希望學校至少再堅持一年，讓他們原校畢業。

提到學生安置，黃秋玉提到，台首大的地理位置有些尷尬，如往北走，嘉義縣市的大專情況也不好，很怕轉到另一個危險的學校；如往南走，也都有一定距離，而且不見得有對應的科系，如幼保、幼教系學生，就很難找到。

黃秋玉指出，為了「自救」，學生花很多時間研究退場條例，發現學校被列「專輔」後，主管機關有更多介入手段，如改組董事會等，這樣才能將剩餘校產用在教職員生身上；教育部曾在6月20日派官員到校座談，但暫時仍無下文。

現在學生放暑假或返鄉，黃秋玉說，學生獲得訊息的管道有限，對未來充滿不安。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀提到，觀察過去私校案例，教育部常要求董事會捐資，但常遇到董事會承諾捐資後又跳票的情況；當學校財務、招生有困難時，期望靠董事會捐資解決問題是不合理的。

靜宜大學監察人陳振貴分析，促使私校走向退場的原因很多，最主要的問題通常是財務虧損，當董事會無法再挹注資金時，學校就難以繼續營運；當學校出現財務缺口時，還可能出現覬覦校產的企業集團想要「搶買」並入主學校。

如果既有董事會願意捐資，林柏儀認為，學校就不會走到經營困難這一步，如果是外面的人要入主董事會，一定會有附帶條件，這就會變成像買賣；當董事會沒有經營意願，甚至是強迫學生轉校時，教育部就有專案輔導義務，也不該讓學校用私立學校法退場。

林柏儀認為，比較合適的作法應該是政府及早進場，對於專案輔導學校，不要單純期望董事會捐資；現在退場條例設有校產歸公條款，建議政府可先借一部分經費給學校，用來照顧安置師生，讓師生在學校退場前有緩衝期，學生也不用被迫轉學，不要把學校和師生命運都交給董事會。

教育部技職司副司長柯今尉表示，退場條例規定，學校一旦被列入「專輔」，主管機關就能加派至少3人擔任董事，包括教職員、學生、專家學者身分；這些董事是公益性質，進入董事會扮演「吹哨者」，但會免除募款、捐資等要求。

柯今尉提到，在退場條例公布前被列專輔的學校，改善期為一年，屆期未改善，就會停止全部招生，接著下學年度就要停辦；對於一些學校來說，8月退審會召開後，就只剩下一年半時間。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，退場條例讓學校在「專案輔導」階段，就會被加派董事，一旦走入全部停招，則會重組董事會，教職員和學者專家將占新董事會的3/4席次。

但尤榮輝也擔心，教育部制訂的子法中，擬讓董事會的師生代表由校務會議選出，然而許多私校就是因為議事功能不彰，才讓學校不斷沉淪，校務會議淪為政令宣導，因此建議師生董事由「普選」產生，雖然程序較耗時，但更有代表性。（編輯：管中維、陳清芳）1110704