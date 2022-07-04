私校退場／退場校產歸公再利用 統籌規劃防杜私相授受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於高雄市路竹區的私校高苑科技大學近年陸續爆出財務危機與學工爭議，成私校退場過程中備受矚目的學校。（高苑科大提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維、陳至中台北4日電）私校退場條例上路，學校轉型輔導的挑戰不小，專家也建議退場學校的校產歸公後，政府跨部會統籌規劃再利用，發揮最大效益，避免私相授受、校地荒廢再度上演。

過去私校倉促退場留下的爛攤子，不只損害師生權益，也有不少校產、校地遭到擱置或荒廢，即使私校退場條今年5月實施，仍要收拾這些問題。

靜宜大學監察人陳振貴告訴中央社記者，私校退場條例設置退場審議會，訂定預警學校、專案輔導學校及改善辦法，並祭出停辦學校清算後校產歸公的條款，手段一點也不留情，而輔導退場學校教師轉職、跨部會研議讓歸公校產做最合適使用，都是當務之急。

對於學校的轉型，陳振貴建議，不管是要改辦長照、文化、教育等機構或出租，政府要跨部會通盤考量。

另外，他提到，教師要轉職並不容易，退場條例除了保障老師拿到資遣金，也要更積極協助教師培養第二專長，以便轉行或投入業界，免得浪費高階人力資源。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀指出，由於退場條例加強政府監管，教育部的責任更大，退場條例明定要設置退場審議委員會，應有客觀選拔標準，並納入第一線教職員和工會代表，才具民主性和代表性。

在私校退場後，林柏儀認為，校產歸公不等於結束，而是要設法讓校產再利用，建議政府先進場，防止退場私校董事會私相授受；政府進場後，除了根據社會需求規劃轉型，也應負起維護責任，免得退場校產要活化再利用時，得花更多成本去整理或修復。

學校會面臨退場危機，少子女化是一大因素，地理位置也是重點，教育部技職司副司長柯今尉說，但關鍵往往是學校未隨時代轉變調整經營方式，內部缺乏共識，一步步走到難以救治的狀況。

私校要挽回劣勢、從逆境中谷底反彈，也不是沒有成功案例。柯今尉表示，過去約1/3被列專案輔導的學校，經過努力改善後，解除專輔狀態；不過這類學校大都是教學品質出問題，如涉及財務危機，董事會無法再捐資，恐難以挽回。

陳振貴看待私校退場條例，認為像是「送終法案」，退場屬於下策，上策應該是開發學生來源，檢討高教技職雙軌制，推動公私校同步減招，實施常態性學雜費調整機制。

教育部目前仍讓未被列入專案輔導的學校可依私校法退場，林柏儀指出，這種「雙軌制」讓學校可規避退場條例，有鑽漏洞的空間，可能讓部分還能辦學的學校選擇提早退場。

林柏儀認為，退場條例是特別法，應該優於私校法，所有學校適用同樣標準，「私校才會努力到最後一刻」，不會提早了斷。

私校如果真的難以經營下去，柯今尉指出，可利用現有資源，尋求「轉型」，重新定位校務發展目標；也可「改辦」其他教育、文化或社會福利事業；如果真的沒辦法，也可「停辦」和解散清算，將校產歸公。

柯今尉認為，校產歸屬可以等走到「停辦」再談，而私校解散後，如將校產捐贈國立大學，並不是「合併」，但對私校仍有一些好處，包括可爭取受贈方接納一些教職員，也可保留一些參與空間，例如在原來校地設置創辦人紀念館，為退場學校留下一個歷史記憶。

全國私校工會理事長尤榮輝說，近期有多校董事私下與國立大學接洽捐贈校產事宜，並希望後者能聘用一些教職員，出發點本是好意，不料消息提前曝光，馬上影響新學年度的招生，反而給外界一種「開啟自殺模式」的不好聯想。

尤榮輝建議，私校董事會在有任何決策前，一定要先尋求校內共識，否則反而造成師生人心惶惶。（編輯：管中維、陳清芳）1110704