私校退場／退場「軟著陸」 私校先要愈辦愈小

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蘭陽技術學院已連7年虧損，董事會已捐新台幣4億7516萬元支應，但受少子女化影響，將於111學年度起停辦，走入歷史。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月4日

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（中央社記者沈如峰、陳至中、許秩維台北4日電）「抱歉！老師們都很努力，但的確是受環境影響！」蘭陽技術學院董事長劉石純6月在全校例行會議上，宣布學校停辦時，向教職員工90度鞠躬，感謝大家過去付出及不離不棄。

蘭技上半年學期中就因疫情持續線上教學到期末，最後的畢業典禮仍採線上辦理，只有部分科系自辦小型實體畢典或班聚，在空蕩蕩的母校最後巡禮，師生依依不捨合影留念，剩下98名在學生各自轉學，教職員工都資遣走人。

蘭技創校於民國55年，原名復興工專，培育出無數在地政壇人士與社會賢達，校方指出，全盛時期學生大約有8000人，老師教學都很努力，可是不敵少子女化浪潮，開拓學生來源不容易，學校董事會先後籌措新台幣4.7億元支應，仍然不堪連續7年虧損，只好走入歷史。

蘭技退場一步一步來，先是在民國107年間停招7個系，108學年度再宣布只招收餐旅管理系新生，停招其他6系。110學年度起宣布全面停招，逐步轉介剩下的學生到鄰近學校，111學年度正式停辦。

蘭技董事會主任秘書廖東成告訴中央社記者，學校地處偏鄉，雖想永續辦學，仍有難以克服的因素；現在會妥善照顧學生，除輔導轉學外，也補助學生每學期新台幣1.5萬元助學金、每學年3萬元，直到畢業為止（不含延畢），以補貼因轉學衍生的住宿、交通等必要費用。

有關教師權益，廖東成說，蘭技是一般學校，本適用「私立學校法」，但教職員工相關保障較不明確，教育部日前要求比照「私立高級中等以上學校退場條例」相關資遣規定，董事會二話不說、立即同意，並將受領者資格放寬，編制內約30名教職員全部認定核發。

蘭技校方指出，近7年來，董事會無條件捐款支應虧損，也向教育部承諾會兼顧教學品質與保障師生權益下，蘭技逐步平和依法停辦，希望成為典範與榮退。

蘭技和平退場 循私校法用時間換空間

私校退場條例通過後，台灣掀起一波私校退場潮。專家分析在未列「專案輔導」、財務仍健全時，例如蘭技，循私校法途徑，逐步縮小規模、停招系所，「軟著陸」以時間換空間，恐怕是退場最佳解方。

教育部技職司副司長柯今尉表示，蘭陽技術學院手頭上可用經費已經不多，看是要撐到明年3、4月把錢燒光，在一團亂之下倉促退場；還是提前有個心理準備，好好走完最後這一段路。這是不同考量點，學校幾經思量後選擇後者。

柯今尉表示，從近年私校退場案例可知，學校如不先縮小規模，勉強硬撐下去，最後只會讓情況更糟。蘭技和去年宣布停辦、校產捐贈公校（國立空中大學）的台灣觀光學院，都算相對較平順的狀況，學校也展現較大誠意。

蘭技停辦後，柯今尉說，將有3年時間可申請改制、復辦、合併或改辦，學校目前還沒確定校產要如何處理，而是先妥善處理師生安置等階段性事務。

曾擔任私立大專校長逾20年的靜宜大學監察人陳振貴提到，過去私校能和平退場的案例不多，通常是因為各種亂象衍生出的困難所致，當董事會成員意見不一時，就容易衍生衝突。

至於蘭技的情形，陳振貴認為，董事會成員在退場上意見較為一致，可避免內部紛爭，加上財務未出現問題，校地也較為完整，沒有向外承租等問題，讓學校退場過程較為和平。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，有意退場的私校以「軟著陸」的方式，先縮小規模、逐步停招系所，花2、3年時間妥善處理程序，以時間換取空間。

尤榮輝提到，在私校退場潮中，蘭技是比較好的典範，學校有更充裕時間處理退場程序，否則未來幾年學校每況愈下、被列「專案輔導學校」名單，董事會將失去主動權。

此外，尤榮輝也認為，循私立學校法退場，表示學校還有餘裕，有充分資金處理教職員工離退，可能成為後續私校退場趨勢。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀說，比起許多學校突然惡性倒閉，蘭技提前宣布停招，讓原校師生有較多因應時間，值得肯定，也是辦學者的基本責任，董事會提出安置師生的方案，因此也未出現太多紛爭。

私校退場後 校產處理仍要政府進場

不過，林柏儀建議，蘭技的退場後的處理應回歸私校退場條例，畢竟私校不是一般的財團法人，「涉及私校停辦、退場時，政府進場應該是基本原則。」

林柏儀指出，私校高度接受政府補助，建物享有廉價貸款、土地免稅，當辦學目的無法維繫時，應由政府收回私校停辦後的剩餘財產並重新規劃用途，而不是讓財團法人自由使用。（編輯：陳政偉、陳清芳）1110704