私校退場／私校國際招生亂象 退場危機浮上檯面

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位於高雄的高苑科技大學近年陸續爆出財務危機與學工爭議，董事會與校方多次意見不合，醞釀退場備受矚目。（高苑科大提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日

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（中央社記者曾以寧、許秩維、陳至中台北4日電）少女子化導致大專招生不易，為拓展生源，部分私校以獎學金、打工、實習等為誘因，吸引外籍生就讀，卻衍生學工爭議，甚至招來人口販運的質疑。專家認為，一旦私校經營不善難以辦學，教育部應及早介入處理。

靜宜大學監察人陳振貴以他過去擔任私立大專校長逾20年的經驗說，私校經營危機從人事、財務到招生都有跡可尋，包括董事會任意安插自己人、掏空校產；或教師被減薪裁員或欠薪，這幾年還有私校開惡例，違法透過仲介招外籍生到台灣假留學、打黑工，敲響退場警鐘。

過去有部分私校曾傳出學工爭議，例如中州科技大學涉嫌讓烏干達學生淪為黑工，教育部於今年2月勒令中州科大自111學年度起全面停招。

到了5月，民進黨立法委員范雲揭露，接獲高苑科技大學菲律賓學生陳情，在工廠從事無關學業的勞力活，一週工作40小時，校方還指導學生對外宣稱只有20小時。

高苑校方反駁學生指控，指學校其他本國籍學生實習地點和投訴學生多相同，其他學生對實習場域大多滿意，而投訴學生不適應國際產學合作專班實習模式及職場，曾13次要求轉換實習地點後仍無法適應，還曾要求學校應讓服務業打工的時數用來抵免校外實習時數。

教育部經查證確認高苑科大經由仲介招收菲律賓學生，學校人員引導學生對外表示每週僅工讀20小時，實屬不當作為，均列重大行政缺失；加上高苑科大董事會承諾捐資沒有到位，高苑科大也被列為專案輔導學校，111學年度不得招境外生。

在爆出學工爭議之後，校方與董事會內鬨逐漸白熱化，校方多次指控董事會未經協調就擅自插手校務，董事會則反控遭校方百般刁難。

根據高苑科大校方提供資料，董事會今年1月15日選舉換新、2月26日接手，3月2日宣布停招五專生、3月11日更告訴人事主任全校停招，同月28日決議全校停招轉型長照社服機構。

高苑科大校方認為，新董事會刻意不履行捐資承諾、讓學校被列專案輔導，「志不在辦學」，且因遲未捐資，導致學校無現金支付教師5月薪資，董事會還未經校內流程，逕自要求減薪、裁減人事，施壓學校全面停招。

高苑科大董事會聲稱，會生財務問題是校長趙必孝使用不當，把5.4億元的校務基金盡數花光，董事會盼解決財務問題、讓學校永續經營，卻遭趙必孝百般刁難，每次董事會都請病假，並對外抹黑、阻擋董事會與教職員接觸。

關於減薪、裁減人事、施壓停招等指控，高苑科大董事會澄清，在溝通校務支出過程中，要求學校提財務管理改善方案，並預想若無法繼續辦學的退場機制，卻遭扭曲誤解；原定5月28日將捐資，也是因校長臨時開記者會，雙方無法達成互信，全體董事才決定忍痛暫緩。

學校教職員工在6月1日組成自救會，呼籲董事會盡快捐資，保障教職員工作權和學生就學權益。然而，過了整整1個月，高苑科技大學董事會捐資仍未到位，私校諮詢會建議教育部向法院聲請解除高苑全體董事職務。

圖為高苑科大教職員工6月1日自救會活動畫面。（高苑科大提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日

高苑科大校方跟董事會針鋒相對，陳振貴坦言，此舉會造成師生不安，如果學校有工會，董事會還可能跟學校教職員代表產生紛爭；建議教育部可主動出擊，例如根據舉報去查核，若學校已被列專案輔導，教育部還可依退場條例辦理，提交退場審議會，給予停招、停辦等處分，甚至令學校法人解散。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀提到，以高苑的學生人數來看，並非是最快要退場的學校，若董事會不顧師生意願，想提早結束學校營運，政府更應及早介入；依私立學校法規定，董事會如未能正常運作，甚至可考慮聲請解除董事會。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，高苑科大辦理境外生產學專班曾出現問題，影響台灣國際形象，對於內控失靈的學校，主管機關更應積極介入，除了扣減獎補助款和依私校法裁罰外，必要時也可循司法途徑處理，例如交由檢調偵辦。

教育部技職司副司長柯今尉坦言，教育部除依法要求董事會捐資、開罰董事長外，較難介入調解，只能呼籲高苑科大董事會應和校方「一條心」，才能尋求學校永續發展，兩邊互鬥沒有好結果。（編輯：陳政偉、陳清芳）1110704