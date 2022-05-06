高苑科大遭控血汗學工 111學年禁招外籍生

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高苑科大被爆讓外籍生一週工作40小時，超過法定時數。教育部表示，高苑科大已列專案輔導，111學年度起禁止招收境外生。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者王揚宇、曾以寧台北6日電）民進黨立委范雲今天說，高苑科技大學菲律賓籍學生陳情指出，高苑的外籍生一週工作40小時，在工廠從事與學業無關的勞力活，校方不但知情，甚至指導學生面對稽查時，須宣稱每週僅工作20小時。

對此，范雲媒體群組代轉教育部的回應提到，教部境外學生陳情專線4月7日接獲高苑科技大學新南向產學合作國際專班菲律賓學生陳情，包含學校校內實習課程辦理不當，及學校疑似引導學生對外均表示每週僅工讀20小時等狀況，教育部經派員於4月中下旬與陳情學生於校外晤談後，無預警至學校查核並抽訪境外學生。

教育部指出，針對校內實習課程辦理不當，教育部責請學校協助學生改修讀其他課程，以協助學生順利完成課業；針對該校引導學生對外均表示每週僅工讀20小時情形，教育部列計重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據。另該校為專案輔導學校，自111學年度禁止招收境外學生。

高苑科技大學今天新聞稿回應，投訴學生是「新南向國際產學合作專班」學生，就讀機械與自動化工程系。依歸定實習職場應對應科系專業，但這名學生不適應國際產學合作專班實習模式及職場，多次要求轉換實習地點達13次，仍無法適應，並曾要求學校應讓服務業打工之時數用來抵免校外實習時數，但因與規定不符，學校無法同意。

校方表示，經教育部協調，學校另開校內實習之專業課程供投訴學生修習，進行一對一上課，但這名學生仍經常無故缺席、實習態度消極，無法取得實習學分而可能無法準時畢業。

高苑科大表示，學校其他本國籍學生實習地點和投訴學生多相同，同學對實習場域也大多相當滿意，同班數十名菲籍學生得知投訴學生對學校之指控皆感震驚與不解。投訴學生的實習廠商也對投訴學生所指控之職場不安全、薪資有不明扣款、每天工作嚴重超時等狀況提出反駁，教育部4月底對學校查核時也未發現上述情況。

范雲今天與台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯、台灣人權促進會秘書長施逸翔在立法院召開記者會，揭露這起陳情案件。

陳情學生指出，來台灣後，所做的工作與所學一點關係都沒有，且這些工作難度很高、很折磨人，一週工作超過40個小時，這在台灣是違法的，但他們別無選擇，否則根本付不起學費。

陳情學生指控，很多學生每天都工作超過12小時，有些人在工廠工作到半夜，這些狀況學校全都知情；但學校教他們，如果政府來檢查的話，「我們要說謊」。學校跟工廠甚至製作的假的薪資單，避免被發現真實情況。

范雲說，這次出面陳情的菲律賓籍學生，是新南向產學合作專班的學生。理論上事前審查最嚴格的專班，都還是有學生淪為學工的問題，更何況是這些運用外加名額、不須經過審查的非專班外籍生。

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范雲等與會者呼籲，教育部應嚴格審查所有外籍生招生計劃，包括專班、非專班、未來的國際專修部專班招生計劃，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件。

范雲表示，也必須加強跨部會合作，在訪查學校外籍生狀況時，一開始教育部就應該和勞動主管機關聯手，學校、工廠同步訪查，否則只是給可能違法的工廠多餘的應變時間。（編輯：蘇龍麒）1110506