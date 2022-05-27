台灣首府大學聲明將兼顧學生受教權 自救會要求原校畢業

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣首府大學擬向教育部申請停辦，學生自救會24日在校內遊行抗議，台首大董事會今天發表聲明，將儘量兼顧學生受教權及教職員工權益，學生自救會則要求保證所有學生原校畢業。

台灣首府大學擬向教育部申請停辦，學生組成自救會堅持原校畢業，近200人24日在學校集結遊行抗議，向校長張淑中遞交陳情書，張淑中允諾3天給出答覆。

台首大董事會今天發表聲明指出，因應學校財務短缺，董事會審慎評估及討論後，決定參酌「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，將指示學校規劃自111學年起停止各學制學生招生，並依循規定程序進行校內教職員生溝通，盡全力完成學生受教權及教職員工權益的妥善安置與協助。

董事會同時提出後續處置3大原則，分別是儘量兼顧學生受教權及教職員工權益為最高指導準則；董事會指定成立善後處置小組，以掌握最正確訊息傳遞與處理情況；盡全力維護學校與師生形象，避免遭受惡意扭曲及不實謠言散播。

董事會表示，將利用學校停招期間，審慎評估並依法規劃停辦、清算、解散事宜，各界勿妄加揣測。

學生自救會也發表聲明，希望董事會繼續挹注學校辦學經費，保證所有學生原校畢業。另外，學生和老師也能參與善後處置小組，採納師生意見，不可將教育當兒戲。教育部也應儘速介入協助處理，勿斷送學生受教權利及教師工作權利。（編輯：郭諭儒）1110527