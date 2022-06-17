永春國小併校前最後畢典 師生一同告別

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台北市信義區永春、永吉國小將於今年8月1日合併，以「雙永國小」為校名重新出發，17日晚間舉辦永春國小第62屆畢業典禮，也是永春國小在併校前的最後一次畢典，典禮結束後，畢業生與師長們合影留念。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

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（中央社記者張新偉台北17日電）台北市永春國小將在8月1日與永吉國小合併更名為「雙永國小」，永春國小今天晚間舉辦畢業典禮，校長黃淑茹除頒發證書給77名畢業生，也頒給學校教職員，象徵一起畢業。

民國44年成立的永春國小由於少子化及校舍老舊，將與只有一牆之隔的永吉國小併校，並陸續展開兩校舍大樓整修及興建，提供未來師生更優質硬體設施。

謙稱完成階段性任務的黃淑茹表示，雖要與所有同學一起畢業，有許多不捨，但「沒有不散的筵席」，希望大家未來人生道路走得平穩，鵬程萬里。

在永春國小服務20年的教務主任詹明霞也與黃淑茹、教師們一起穿上永春國小制服領畢業證書，會中還換上學校經典儀隊制服。

詹明霞說，很感謝永春給她的美好回憶，及所有教師為精進教學持續努力及付出。

兩校將合併，畢業生們下午輪流到兩校間留存的彩繪圍牆簽名留念，為將合併的學校各自留下回憶。

畢業典禮雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不開放家長到校見證，但校方透過直播，讓家長同步與會；許多家長在校門口等學生會後步出校園，拿手機記錄孩子畢業長大重要一夜。（編輯：李明宗）1110617

台北市信義區永春、永吉國小將於今年8月1日併校，17日晚間舉辦永春國小第62屆畢業典禮，典禮結束後，畢業班導師帶領畢業生步出校園，象徵陪伴畢業生走完國小階段的路。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小將於今年8月1日併校，17日晚間舉辦永春國小第62屆畢業典禮，也是永春國小最後一次畢典，因應家長不能到場，進行同步直播，6年級3個班由畢業班導師輪流帶進場，向鏡頭打招呼。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小將於今年8月1日併校，17日晚間舉辦永春國小第62屆畢業典禮，也是永春國小併校前最後一次畢典，畢業生們向導師鞠躬致謝師禮。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小將於今年8月1日併校，17日晚間舉辦永春國小第62屆畢業典禮，也是永春國小在併校前的最後一次畢典，校長黃淑茹（左）除了頒發畢業證書給畢業生，還頒發畢業證書給教務主任詹明霞（右）等學校主任。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小僅有一牆之隔，兩校將自8月1日起正式併校，連結兩邊學校的通道處也設有倒數計時器隨時提醒。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小將在今年8月1日正式併校，17日下午永春畢業生們輪流到兩校間留存的彩繪圍牆簽名留念，留下回憶。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春國小校史至今已有67年，受少子化及校舍老舊影響，今年8月起將與只有一牆之隔的永吉國小併校，並陸續展開校舍大樓整修及興建攻城。圖為永春國小校門口。中央社記者張新偉攝 111年6月17日

台北市信義區永春、永吉國小8月1日起併校，永春國小17日舉行併校前最後一次畢典，下午師生們在彩繪圍牆上簽名留念，校長黃淑茹（左）與教務主任詹明霞（右）也留下簽名。中央社記者張新偉攝 111年6月17日