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嘉義縣少子化嚴重 2國小新生掛零部分學校整併

2022/5/17 17:00（5/17 17:51 更新）
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嘉義縣政府教育處17日表示，中埔鄉灣潭國小全校學生人數不足10人，預計111學年度裁撤。（嘉義縣灣潭國小提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月17日
嘉義縣政府教育處17日表示，中埔鄉灣潭國小全校學生人數不足10人，預計111學年度裁撤。（嘉義縣灣潭國小提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月17日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣少子化嚴重，灣潭和大湖國小今年1年級新生掛零，排路、仁和、豐山實驗教育學校3校只招到1人，教育處預計111學年度裁撤灣潭國小，排路國小轉為大林國小分校。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，今年度國小新生上月底報到結束，1年級新生共2807人，相較110學年度一年級減少109人，降幅3.7%。

教育處國民教育科告訴中央社記者，依據各國小回報，目前中埔鄉灣潭國小及番路鄉大湖國小今年都沒招到1年級新生，另外大林鎮排路國小、梅山鄉仁和國小、阿里山豐山實驗教育學校3校，1年級新生只招到1人。

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國教科指出，預計111學年度灣潭國小裁撤，學區併入社口國小，排路國小則轉型為大林國小排路分校，已報教育部審核中，並持續觀察分校入學情況，2年後人數仍低於10人以下，再重新檢討併校可能性。

國教科說，其他極偏山區學校，因考量交通距離等因素，不會因學生人數少於10人而裁併，如阿里山鄉豐山實驗教育學校、大埔國中小學、梅山鄉太平、瑞峰、瑞里等國小，仍維持現有學校規模不會變動，維護學童受教權益。（編輯：郭諭儒）1110517

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