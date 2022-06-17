潘文忠：私校退場核心是學生 很痛但一定要面對

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部長潘文忠今天表示，私校退場的核心考量是學生，有些人要揹負學貸，卻又不能接受良好教育，「這是政府很痛，但一定要面對的事。」

教育部長潘文忠今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻問及以潘文忠教育出身的背景，面對私校退場議題，是否有所顧忌或難以出手的地方。

潘文忠表示，教育體系關注核心是學生，私校辦學品質不佳，對學生的影響最大。他也提到，台灣高等教育的擴張有背景，當時一年出生30、40萬人，但現在連一半都不到，確實須盤整資源，讓高教發展更為精緻。

對於華夏科大擬將校產捐贈台灣科技大學的風波，潘文忠表示，華夏科大目前仍有3000多名學生，也非列管的專案輔導學校，目前並未正式向教育部提出計畫。側面瞭解，董事會是考量長期發展，而與台科大接觸，目前仍在交換意見的階段。

潘文忠表示，「公私併」的難度較高，能否成功還是要看兩校，只要有照顧到師生權益，教育部樂觀其成但不會強迫。

周玉蔻問及華夏科大學生，未來是否能領到台科大畢業證書？潘文忠說：「現在來提有點遠。」不過一般來說，畢竟入學有相關門檻，不太可能入學時是某校，畢業時馬上變成領另一校的證書。

另外，中國文化大學近來傳出，董事管中閔、蘇慧貞雙雙辭去職務。潘文忠表示，2人是現任國立大學校長，當初文大董事會列入名單，教育部審慎釐清法規，最後認定是非營利團體職務，才同意兩人兼職。教育部希望借重2人治校經驗，但不會介入文大董事會運作。

潘文忠曾因台大校長遴選事件辭去教育部長職務，他今天受訪時強調，當初請辭是希望社會冷靜下來，作為政務官負政治責任。管中閔後來上任校長，潘文忠也回鍋教育部長，兩人就校務上也有常態互動。

管中閔去年宣布不續任校長，台大啟動校長遴選程序，近日傳出多名學者有意角逐，包括以創辦PaGamO聞名的電機系教授葉丙成。

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潘文忠表示，如果是遴選機制不健全，教育部有責任建置和改善制度。如今已有公開、透明的資訊揭露機制，希望有意參選者都能提出校務願景，個別人選則回歸台大的遴選程序，他並未多做評論。

節目尾聲，周玉蔻也問及運動彩券爭議中，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘有無「指導」？潘文忠強調，柯建銘重視完整立法的過程，教育部有評估各國經驗，公辦民營的運彩公益性質高，與有博奕法下的特許制，是兩種不同的模式。（編輯：陳政偉）1110617