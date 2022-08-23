私校退場審議會25人中含4名學生代表 最快8月底開會

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（中央社記者陳至中台北23日電）少子女化使私校面臨生存危機，私校退場條例5月公告後，教育部完成各項子法，並由部長潘文忠勾選出25人組成退場審議會，含4名學生代表，最快8月底開會。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部目前已完成各項子法修訂，其中「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」今天正式公告，明定設置委員15到25席，包括機關代表、學校法人代表、教師代表、學生代表、專家學者、社會公正人士等，任期2年且為無給職，期滿可續聘。

教育部技職司副司長柯今尉今天接受中央社電訪表示，25席委員名單由部長完成圈選，但名單不對外公布。目前正一一詢問各委員合適的開會時間，最快8月底召開第一次會議，也有可能9月初召開。

柯今尉指出，退場審議會中有4席學生代表，是由全國性學生團體推薦，或是從教育部經公開遴選的委員會、審議會中的學生委員中遴選。其中2席是常設，2席則是浮動，浮動席次是當審議到某校時，就由該校2名學生參與審議。

退場審議會第一次開會，議程將針對目前在專案輔導學校名單中的各校，逐一認定或免除。

柯今尉表示，由於專輔名單上的學校眾多（含大專、高中），每間學校審議約須1小時，一次會議可能沒辦法審完，可能要2、3次。經退場審議會認定的專輔名單，會盡量在當天向社會大眾公布。（編輯：張芷瑄）1110823