苗縣大成高中無法開學 新舊生逾百人將轉介他校

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣私立大成高中經營困難，教師陸續離職，111學年度無法開學，校長葉明相今天表示，校內舊生、新生共約140餘人。教育部國教署已介入輔導協調轉介至鄰近學校就讀。

今天開學日，有大成高中家長在臉書（Facebook）社團發文指出，女兒才剛繳交註冊費，直到昨天才知道學校要倒了，「才剛開學就被迫轉學」十分無奈；其他家長也留言指稱，學校事前完全沒通知，直呼離譜。

大成高中校長葉明相接受中央社記者電訪指出，受到少子化影響，私校經營困難，他去年接任校長時，學校財務已相當吃緊，去年底至今年初都無法正常發薪，後來雖利用各項補助款發放，但許多教職員仍紛紛離職，目前全校僅剩他及3名教師，根本無法開課。

葉明相表示，過去曾多次反映，董事會都說會有資金挹注，但遲遲等不到資源進來，直到7月他力促緊急召開董事會，並向國教署求援，幾經公文往返，國教署8月25日開會，連日來派員到校協助輔導轉介安置事宜。

他說，全校今年新生45人，舊生約100人，經國教署介入輔導後，將轉介學生至鄰近中興商工、君毅中學等校。昨天及今天分別向新生及高二、三學生召開說明會，提出輔導學生轉學專案，目前輔導轉介程序還在處理中。

對此，苗栗縣政府教育處發布新聞稿指出，苗栗縣111學年度國中技藝教育課程原與大成高中合作有7所國中，上、下學期分別開設餐旅、家政、食品、藝術及化工等職群課程，合計266人次學生，目前皆由所屬國中分別依職群轉往其他合作學校，國中技藝課程未受影響。

此外，原適性輔導安置於大成高綜合職能科的特殊生共計18名，也全數由國教署重新安置於國立苗栗農工綜合職能科，維護身心障礙學生受教權。

大成高中在頭份地區創立逾70年，早期設有初中、高中部，包括苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠等人都是畢業校友。（編輯：戴光育）1110830