宏仁女中法人剛與立仁合併 未解專輔恐一次失2校

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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部今天續審私校退場，嘉義市宏仁女中被列入專案輔導，由於學校法人已與嘉義市立仁高中合併，宏仁若未在2年期限內解除專輔，董事會被依法改組，可能一併失去2校經營權。

教育部今天召開私校退場審議會，公布第3波私立高中職「專案輔導名單」，包括嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中等3校，改善期限2年。

3校中以宏仁女中較特別，學校法人今年已與同屬天主教系統的嘉義市立仁高中合併，形成「1法人2學校」的狀況，2所學校是同一個董事會。

宏仁女中在嘉義市頗有名氣，培育出不少知名校友，包括現任嘉義市長黃敏惠，但近年仍不敵少子女化趨勢。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，宏仁與立仁的學校法人已完成合併，未來也有兩校合併的規劃，但退審會是依據學校現況檢視，宏仁已達到「財務狀況顯著惡化」的條件。

彭富源指出，宏仁女中最近2年有19個月未達可用資金標準，另外有2筆借款、合計新台幣4000萬元的債務。以最近一年度決算推估，宏仁女中將會在未來2年出現資金缺口，因此被列入專輔學校。

彭富源表示，依照法規，宏仁女中如果不能在2年內解除專輔，將被全部停招，現有董事會將解散，改派公益董事會。到時原董事會將同時失去宏仁、立仁兩校的經營權。

媒體追問兩校法人可否再切割開來？彭富源說，目前沒有將學校法人一分為二的法源依據。

另一個可能的解套方式，是加速完成宏仁、立仁2校的合併。但彭富源說，合併要經過審查，委員會加強把關，也期待2校財務正常，再尋求合併。

今天另一所被公布專輔的台東縣育仁高中，103年起引入陳立教育基金會，轉型為未來學校，但財務仍然惡化，最近2年內有24個月未達可用資金標準。

彭富源表示，育仁高中一直有在努力募集資金，但退審會是依據學校現況審議，也就是資金須到位，不能只有承諾。

彭富源表示，在未來2年的改善期限內，每半年就會檢視一次學校的改善成果，育仁如果獲得具體捐資，財務狀況獲得調節，也許很快就能解除專輔，回到正常辦學。

他說，對某些學校法人來說，要達到教育部規定的財務指標，不一定很困難，各界可以一起期待學校的努力。（編輯：陳清芳）1111124