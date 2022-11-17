新光高中、賢德工商列退場專輔 可用資金未達標22個月

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教育部國民及學前教育署長彭富源17日在私校退場審議會後公布，高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商被列入專案輔導學校名單，原因都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」。中央社記者陳至中攝 111年11月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）私校退場審議會今天召開，高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商被列入「專案輔導學校」名單，改善期限2年，主因都是財務狀況顯著惡化，過去2年中有22個月可用資金未達標準。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會。今天下午召開的會議，是第2度審議教育部主管的私立高中職，共有2校被列入「專輔」。新光高中剩下232名學生、30名教職員，賢德工商則是81名學生、13名教職員。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，新光高中、賢德工商被列專輔的原因都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，其中一項指標是可用資金，兩校都累積22個月可用資金無法維持3個月的經常性支出，影響教師工作權、學生受教權。

彭富源表示，今天退審會後，教育部將在10天左右完成程序並公告，改善期2年，如果屆期未能免除專輔，預計於114年8月1日停止全部招生，隨後重組董事會，預計115年7月31日停辦，115年9月30日解散。

在中央社記者追問下，彭富源透露，今天退審會原本要審3所私立高中職，最後公布列專輔2校，另外一校則是考量須補充資料，沒有進入實質討論。

教育部預計下週將再召開一次退審會，預估會再公布2到3校私中專輔名單。彭富源表示，會盡量先審議情況較嚴重、有急迫性的學校，但受限退審會的審議量能，目前分2次審議並陸續公布的4所私中，嚴重情況其實差不多。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，今天被列專輔的兩校，都是財務惡化嚴重影響校務正常運作，再次凸顯偏鄉私校經營困境，城鄉教育資源失衡，將衝擊技職人才培育，希望教育部正視。

尤榮輝提到，新光高中過去仰賴僑生、外生人數，賢德工商則位於偏鄉，受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情及少子化影響致辦學困難，這是私校普遍性共同面臨的問題。

尤榮輝表示，目前私校只能自立自強，若已連年虧損，預期未來招生未能起色，或無力開闢財源解決問題，與其在資源枯竭的環境中辦學，不如思考走向改辦、停辦。（編輯：陳政偉）1111117