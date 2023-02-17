台南新榮、苗栗大成高中列專輔學校 限2年改善

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）教育部今天召開私校退場審議會，「專案輔導學校」新增台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，改善期限2年。

一旦被列專輔，辦學將有許多限制，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育，教育部也將加派3名董事、1名監察人加強監督力道；專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招學年度結束時停辦，走向解散清算。（編輯：李明宗）1120217