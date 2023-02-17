台南新榮、苗栗大成高中列專輔學校 限2年改善
2023/2/17 17:22（2/17 18:38 更新）
教育部17日召開私校退場審議會，「專案輔導學校」新增苗栗縣私立大成高級中學，改善期限2年。（圖取自facebook.com/DaChenSHS）
（中央社記者陳婕翎台北17日電）教育部今天召開私校退場審議會，「專案輔導學校」新增台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，改善期限2年。
一旦被列專輔，辦學將有許多限制，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育，教育部也將加派3名董事、1名監察人加強監督力道；專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招學年度結束時停辦，走向解散清算。（編輯：李明宗）1120217
延伸閱讀曾拿下HBL冠軍 新榮高中列專輔校友不捨教育部轄管已9高中職列專輔 預計5月底審完專輔新增3校 私校工會憂偏遠私立高中職有退場骨牌效應少子化衝擊 19所大專校院111年註冊率低於6成新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
私校退場審議專輔增列2校 彰化大慶商工轉型長照機構