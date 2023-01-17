教育部轄管已9高中職列專輔 預計5月底審完

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教育部17日召開私校退場審議會，國民及學前教育署長彭富源（圖）說明新增2所「專案輔導學校」名單，包括彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中，改善期限2年。中央社記者陳至中台北攝 112年1月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部曾預估，轄管的高中職約有20所會進入「專輔」審議，目前經退審會審議，已將9校列「專輔」。國教署長彭富源今天重申，會在今年5月前審完，避免影響學生填選志願。

教育部今天下午召開私校退場審議會，新增2所「專案輔導學校」名單，包括彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中，改善期限2年。

國民及學前教育署長彭富源傍晚接受媒體聯訪指出，兩校都滿足2項財務顯著惡化的指標。大慶商工有24個月可用資金未達標（無法維持3個月的經常性支出），興華高中則是23個月，都超出法規上限的6個月。另外，退審會也從最新決算推估，兩校將於近期出現嚴重資金缺口，嚴重影響校務正常運作。

根據教育部提供的資料，大慶商工目前有教職員72人、學生880人；興華高中則是教職員81人、學生1078人。

今天退審會原訂審議3所專輔學校，但最後只2校被公布。彭富源解釋，學校若能在退審會開會前挹注基金，滿足相關財務指標，並提出相關證明，就不會被提報。退審會在開會前，都會告知受審各校缺額等數據，讓各校有努力的機會。

彭富源也提到，今天被列專輔的2校，如果能在3個月內提出改善計畫、挹注足夠基金，經過相關審核程序，也有可能脫離專輔名單。

彭富源曾公開表示，教育部轄管約有20所私中會進入專輔審議，將在今年5月前審完，避免影響學生選填志願。彭富源今天表示，目前都按照原訂進度，會在5月前完成，但他沒有說明還有多少學校正排隊等待。

直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）須自行召開退審會，審議管轄的私立高中職。彭富源表示，目前5都正趕辦子法，多數已完成預告，但還沒正式召開退審會。教育部會將相關經驗傳承下去，必要時也會請業務科到場協助，也期待5都能在5月底完成審議。

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全國私校工會理事長尤榮輝表示，大慶商工曾爆出以遠期支票給付薪資的爭議，被列專輔並不意外。興華高中則是70多年老校，作育無數英才，如果不幸退場，將是地方的損失，期待學校積極改善財務，盡快解除專輔。

尤榮輝表示，許多退場私校都有意改辦文化、社會福利事業，避免校產被充公。但建議循蘭陽技術學院、協志工商模式，及早規劃主動停招及停辦，做好師生安置，否則一旦被列為專輔學校，再想改辦，恐怕為時已晚。（編輯：陳政偉）1120117