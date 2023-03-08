環球科大違法扣薪 高教工會籲解聘校長

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數名環球科技大學教師8日在高教工會成員陪同下北上陳情，指學校違法扣減教師薪水，呼籲教育部解除校長職務。中央社記者陳至中攝 112年3月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）數名環球科技大學教師今天由高教工會陪同北上陳情，指學校違法扣減教師薪水，呼籲教育部解除校長職務。教育部技職司副司長柯今尉表示，5月底專輔到期未改善，將改組董事會。

「欠薪零容忍，校長應解聘。」今天下午到教育部陳情的教師和高教工會代表指出，環球科大於2022年10月起，對拒絕同意「學術研究加給打4折」的近30名教師，以扣薪的方式強迫教師就範，至今已超過5個月，教育部已開罰5次，行政團隊卻依然故我。

高教工會組織部主任林柏儀呼籲，學校不怕被開罰，教育部應依照「私立學校法」第43條規定，直接解聘校長職務。

今天出席陳情活動的時代力量黨籍立委陳椒華表示，教師應獲得合理的薪資，教育部應該訂出SOP（標準作業流程），避免再有扣薪的情況發生。民主進步黨籍立委范雲也呼籲教育部應拿出同理心，如果沒有裁罰工具，就應檢討法律規章。

教育部技術及職業教育司副司長柯今尉出面接受陳情，他會後接受媒體聯訪表示，環球科大已被列入專案輔導學校，改善期限到今年5月底，如果無法改善，將依法改組董事會，校長也會被撤換。

柯今尉表示，環球科大可提前申請主動停招，進入退場程序，退場基金就能依法墊付教職員薪資，待學校解散清算後再償還。他說，如果學校現在就提出停招，最快4月退場基金就能介入，應會比等改善期限到期再處理，提前2到3個月讓教師領到薪水。

環球科大因財務顯著惡化，於民國111年9月被私校退場審議會公布為「專案輔導學校」，改善期限到112年5月31日。（編輯：陳清芳）1120308