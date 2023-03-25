東方設計大學、龍德家商列專輔 改善期限2年
2023/3/25 16:52（3/25 21:56 更新）
教育部25日召開私校退場審議會，苗栗縣龍德家商被列入專案輔導名單，改善期限2年。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者陳至中台北25日電）教育部今天召開私校退場審議會，位於高雄市的東方設計大學與苗栗縣龍德家商被列入專案輔導名單，改善期限都是2年。
「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會。教育部國民及學前教育署長彭富源多次公開受訪表示，會在今年5月前審完，避免影響學生填選志願。
被列入專案輔導學校的條件包括財務顯著惡化、師資質量不符規定、積欠薪資等。學校一旦被列入名單內，辦學將受限，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育。教育部也將加派3名董事、1名監察人，加強監督力道。
專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招的學年度結束時停辦，走向解散清算。（編輯：吳協昌）1120325
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