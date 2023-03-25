東方設計大學列專輔 首度引「師資質量不合規定」條款

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部今天召開私校退審會，新增2所專案輔導學校名單。特別的是首度引用「師資質量不合規定」條款，將東方設大列入專輔。龍德家商則是曾停招又復招，仍難逃財務惡化。

「私立高級中等以上學校退場條例」於民國111年5月公布後，教育部召開多次私校退場審議會，陸續公布專案輔導學校名單。學校被列專輔後，如果沒在期限內改善，將面臨停招、停辦、解散清算。

今天公布的2所學校中，東方設計大學仍有教職員109人、學生644人，卻是退審會首度引用「師資質量不符合法規所定基準」條款，認定在主管機關限期改善後，下一個學年度仍有超過50%的系所不符合規定。在此之前，大專被列專輔的原因，大都是財務出現嚴重問題。

教育部技職司副司長柯今尉會後受訪表示，東方設大其實財務也有問題，但去年初董事會曾募得一筆捐款，因此在去年8月、9月前，還能符合可用資金標準。

然而，長年的財務狀況，還是影響師資質量，東方設大校方今天在退審會中也坦言，學校聘人面臨困難。柯今尉說，東方設大部分科系是師資不夠，部分則是教師的專業領域與科系不符，不管是「量」還是「質」的問題，都會影響教學品質。

私校工會理事長尤榮輝今天表示，東方設大目前的董事會，多由教育部派出的公益董事組成，如果改善不成退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校的首例。

柯今尉則認為，不能說「辦倒」學校，公益董事的責任是維持學校正常運作並符合法規，但當學校因少子女化招生不佳，公益董事無法自己投注經費，只能向外募捐。他認為這兩年來，東方設大的公益董事已積極向外找尋資金，但確實有一定的困難度。

今天被列專輔的另一所學校，是位於苗栗縣苑裡鎮的龍德家商。龍德家商曾於109學年度停招，111學年度恢復招生，但仍難逃少子女化趨勢和財務惡化的命運，目前全校剩下14名老師、34名學生。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，龍德家商去年12月就曾被提到退審會討論，但當時董事會新募得約新台幣600萬元資金，退審會委員覺得可再觀察一下，因此沒有馬上列為專輔。

然而，3個月過去，龍德家商的財務仍然面臨危機。彭富源提到，該校一年營運約須1200萬元，最近幾個月沒有新的資金投入，難以支撐校務運作。

今天召開的退審會，依據可用資金等指標，認定龍德家商已達到「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認列為專案輔導學校。

退審會今天也針對先前幾次被列入專輔名單的學校，加派董事和監察人。今天審議通過加派名單的學校包括嘉義市私立宏仁女中、苗栗縣育民工家、彰化縣大慶商工、嘉義市興華高中、苗栗縣大成高中等5校。（編輯：陳政偉）1120325