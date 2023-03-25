東方設大列專輔 私校工會憂創公益董事辦倒首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北25日電）教育部今天召開私校退場審議會，新增東方設計大學、龍德家商為專案輔導學校。私校工會理事長尤榮輝表示，東方設大若改善不成退場，恐創下官派公益董事辦倒私校的首例。

根據教育部今天晚間發布的新聞稿，東方設大被列專輔的原因是師資質量不符法規基準，且3年內被列為預警學校達2次以上，改善期限為2年。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，東方設大曾爆發校方要求教職員簽「減薪同意書」，之後招生每況愈下，被公告為專案輔導學校並不意外。

比較特別的是，尤榮輝指出，東方設大目前的董事會，多由教育部派出的公益董事組成，成員多是辦學經驗豐富的大學校長。被列專輔後，如果改善不成退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校的首例。

尤榮輝表示，東方設大一直努力引進外部基金，也有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。私校工會期待公益董事抱持「成功不必在我」的觀念，以教職員工作權為念，積極引進外部資金，才有可能讓東方設大解除專輔列管。

另一所專輔學校龍德家商，則是財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務的事實，嚴重影響校務正常營運，專輔改善期限2年。

尤榮輝表示，龍德家商去年就曾2度被提到退審會審議，學校一度發表公開信向鄉親宣布「好消息」，只是3個月後財務仍未改善，今天第3度被提報，被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。

尤榮輝表示，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，仍巧婦難為無米之炊。私校工會建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。（編輯：陳政偉）1120325