北市文德女中擬112學年停招 雙聯學位班仍救不回招生率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）受到少子化衝擊，台北市私立文德女子高級中學去年推出雙聯國際學位班試圖提升招生率。台北市教育局今天表示，已收到文德女中提報停招計畫，正等校方將資料補全。

台北市繼中興高中、立人高中、東方工商及方濟中學4所私立高中申請停招後，創校56年的文德女中今天也傳出不敵少子化衝擊而已向教育局提報停招計畫。

台北市教育局副局長陳素慧上午接受媒體電訪證實已收到文德女中提報的計畫，但因資料不全，目前還沒核定，同時已要求校方做好校內溝通，確保40多名在校生及教師的權益。

陳素慧指出，近日將發放新學年度免試入學招生簡章，當中包含文德女中去年報的名額，因此希望校方盡快補全資料，希望能趕得上更改簡章內容，避免學生誤填。

另外，文德女中7日已向學生及家長發出通知，指董事會考量招生人數無法維持學校的開銷，經過審慎評估後於去年12月27日決議，自112學年度起停止招生，以利準備後續改辦轉型。

通知指出，為維護現有學生學習權益及照顧教職員工，已向董事會爭取並獲得同意，停招後現有學生繼續在校學習、教師維持正常教學，直到學生全數畢業為止；若有轉學意願，學校也會全力協助。

為提升招生率，文德女中在111學年度首次推出雙聯國際學位班，宣傳能讓學生高中3年取得台灣及美國的畢業證書，部分可免學業評估測驗（SAT）、托福測驗，直接申請入學美國大學。（編輯：戴光育）1120109