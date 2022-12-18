退審會確認6私校法人解散 3校曾提改辦遭駁

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天召開私校退場審議會，確認花蓮縣國光商工等6校法人解散。其中有3校曾試圖改辦，轉型為藝術或社會福利基金會，但被教育部駁回，如今走向清算，剩餘財產將歸公。

退審會通過花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校法人解散。6校都是「私立高級中等以上學校退場條例」施行前已停辦學校，且期限屆滿未能恢復辦理或改辦，依規定走向解散清算。

教育部國民及學前教育署長彭富源接受記者聯訪表示，上述6校解散後，剩餘財產必須「歸公」，也就是須捐給退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地的縣市政府。

今天通過解散的6校，都已停辦多年，早在民國108年前就已沒有學生或教師。例如志成商工已停招20餘年，校舍閒置，一度還成為驚悚電影「返校」的拍攝地點。彭富源也提到，益新工商最後一次完成決算是在民國80年代，實在太過久遠，退審會難以確認學校財產現狀。

彭富源表示，6校中有3校（國光商工、大同高商、益新工商）曾申請改辦，但未能成功。國光商工曾想改辦文化藝術基金會，但教育部認為此基金會是地方性質，且設定門檻僅新台幣200萬元，低於學校剩餘資產，而有浪費的可能性，因而駁回。

大同高商狀況也類似，彭富源表示，學校法人想改辦社會福利慈善基金會，但教育部判斷與學校資產「不相稱」。益新工商則是停辦年代久遠，難以確認財產現況，無法達到改辦申請審查的財務資料要求。

全國私校工會理事長尤榮輝接受中央社記者電訪表示，要肯定教育部維護退場學校校產公益性的決心，但也希望對有意轉型、改辦的私校，應盡力協助輔導，審核標準也應提前明示，避免應主觀成見而過度嚴格限制私校改辦的機會。

尤榮輝表示，政府因有防弊疑慮，放棄私校改辦興利，反而有損公益，將是社會的重大損失。（編輯：管中維）1111218