花蓮國光商工轉型遭教育部駁回 董事會提訴願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

教育部日前召開私校諮詢會，決議解散花蓮國光商工等5校學校法人。國光商工駐校董事邱益壽12日受訪指出，國光商工改辦歷經8年歷程，且曾獲教育部原則同意，應與其他學校狀況不同，不應該包裹式處理，有違公平，且訴願程序未走完就清算，董事會無法接受。中央社記者張祈攝 111年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）教育部日前召開私校諮詢會，決議解散花蓮國光商工等5校的學校法人。國光商工駐校董事邱益壽指出，2014年即申請改辦基金會且獲教育部原則同意，突變卦難以接受，已提出訴願。

花蓮私立國光商工職業學校位在花蓮市中正路，因少子化與人口外移嚴重，2011年8月停招、2014年停辦，校地及建物獲教育部許可，2020年起租給雙語教學的實驗教育機構使用至今。

邱益壽今天接受中央社記者採訪指出，國光商工2014年7月就提出改辦計畫，爭取轉型國光文化藝術基金會，8年多來歷經多次教育部審查會議，並配合修正改辦計畫書。

邱益壽表示，2019年7月教育部曾原則同意改辦，2020年審查會允許國光商工依法進入私立學校第71條第2項程序辦理，完成徵詢原捐助人意見後，於2011年12月參與最終審查會議。

邱益壽說，國光商工若改辦基金會成功，將是學校法人首例，但2月9日收到教育部函文不同意。

教育部2019年1月修正施行「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，第37條規定在此之前已停辦的私校，必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

邱益壽說，教育部突然翻盤，令董事會不解的是不同意的6項意見皆是過去會議中修正過的內容，「怎麼同意過的內容，突然都不同意了」，董事會依法律期限30天內向教育部提出訴願，教育部5日簽收後，同日晚間緊急宣布，將對國光商工在內5校進行解散清算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對國光商工改辦被打回票，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪回應，私校要改辦其他事業，還是要符合原來辦理屬性，所提的計畫要達到公益性、可行性；目前看到部分私校所提計畫「尚有不足」，甚至提出計畫是「非常低密度的運用」。

邱益壽表示，國光商工改辦歷經8年歷程，且曾獲教育部原則同意，應與其他學校狀況不同，不應該包裹式處理，有違公平，且訴願程序未走完就清算，董事會無法接受。（編輯：郭諭儒）1110312