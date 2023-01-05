3大專積欠教師薪資 1校符合退場基金墊付條件

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（中央社記者陳至中台北5日電）根據大專校院校務資訊平台最新公布的「私立學校積欠教師薪資情形統計」，111學年度有3校積欠教師薪資，包括高苑科大、中州科大、大同技術學院。其中只有中州科大符合退場基金墊付的條件。

教育部去年12月起陸續更新大專校院校務資訊平台資訊，在積欠教師薪資部分，國立大專111學年度都沒欠薪，私校則有高苑科技大學、中州科技大學、大同技術學院等3校有欠薪，處於「迄今未改善」的狀態。

上述3校都已被教育部列入「專案輔導學校」，教育部表示，中州科大已主動申請停招，並獲教育部核定，董事會於去年11月重組，符合申請墊付的條件，由退場基金墊付民國111年11月起到停辦前的教職員薪資。後續完成清算，須償還退場基金。

教育部表示，大同技術學院目前尚未主動申請停招（改善期限到112年5月31日），董事會也未重組，因此無法由退場基金墊付薪資。

高苑科大也仍有欠薪，教育部指出，校方表示已有企業願意提供資金，目前正等待地方法院裁定臨時董事。高苑科大希望藉此達成解除專案輔導的條件，恢復學校正常運作。（編輯：張芷瑄）1120105