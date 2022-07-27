方濟中學無正式校長逾5年惹議 北市：多次促遴選

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）北市私立方濟中學不僅今年起停招，正式校長更懸缺逾5年。校友批評，北市教育局遲不作為是瀆職，監察院應介入。教育局表示，已多次要求校方遴選校長，校方正進行遴選作業。

全國私立學校產業工會昨天發函指出，方濟中學正式校長從民國106年出缺後，校方一直未依法完成遴選，又聘任不符資格者擔任代理校長，至今已超過5年。台北市教育局去年11月曾表示將限期校方3週內選聘正式校長，但至今仍未見校方完成此事。

全國私校工會表示，方濟中學長期違反教育法令、破壞法律秩序，已嚴重損害學生受教權益，台北市教育局應依法懲處，並盡速依私立學校法指派適當人員暫代校長職務。

方濟中學傑出校友王翔郁今天接受媒體電訪時指出，他的孩子原本就讀方濟，但校方宣布停招後，逐漸有許多老師離職，加上正式校長根本遴選不出來，擔心影響到孩子的學習與未來，孩子國中畢業後就馬上就轉學了。

王翔郁說，就算不論代理校長胡嘉強已代理5年，教育局從去年11月要求方濟遴選校長，但至今已近9個月，還打算繼續讓胡嘉強代理，明顯監督不周，應負起最大責任，盡速指派校長，否則就是瀆職。

對此，台北市教育局副局長陳素慧表示，去年11月間要求校方後，方濟有認真辦理校長遴選，但因職缺任期最長僅2年，要找到熟悉學校、董事會信任的適當人選真的不容易。

陳素慧坦言，教育局很著急也很兩難，有與私校諮詢委員會討論是否要由教育局指派，但有家長向委員反映希望由胡嘉強繼續管理學校，因此最終決議仍請學校繼續公開遴選。

方濟中學表示，均按照教育局規定公開辦理校長遴選事宜，111年7月已辦理第4次遴選作業，目前還沒有適當人選出爐，將依照教育局規定繼續辦理遴選作業。

台北市私立方濟中學去年申請停招獲教育局核定，成為台北市第4所停招的私立中學。消息曝光後，有家長及校友向媒體投訴，方濟中學正式校長懸缺已久，一直是由不具中等學校校長資格的胡嘉強擔任代理校長，呼籲教育局應維護學生受教權。

教育局當時回應，已限期方濟中學應於3週內選聘正式校長，或提交理由說明代理原因。（編輯：戴光育）1110727