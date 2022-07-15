創校逾半世紀 屏東私立日新工商111學年度停招

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（中央社屏東縣15日電）創校逾半世紀的屏東縣私立日新工商將於111學年度（2022年8月）停止招生，這是繼2019年私立華洲工家停辦後，屏東縣另一所停招的私立高職。

根據「111學年度屏東區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」網站公告，「私立日新高級工商職業學校111學年度停止招生」，依據教育部台教授國字第1110042236號函辦理。

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公告指出，日新工商原預計招生科班與名額，經教育部核准自111學年度起停止招收新生；委員會將依權責直接修正調整系統內日新招生名額，試模擬選填志願等相關作業，也比照辦理。

日新工商位於屏東縣潮州鎮，創立於1969年，已有53年歷史，主要培養工商業技術人才，陸續增設國際貿易事務科、觀光事業科、廣告設計科等多元科系，全盛時期學生約有4000人，但近年疑受到少子化衝擊，目前學生數約200人。中央社記者致電日新工商校長，截稿前無回應。（編輯：謝雅竹）1110715