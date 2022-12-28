少子化衝擊 19所大專校院111年註冊率低於6成

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）少子女化海嘯衝擊大專校院，教育部今天上午公布111學年度大專全校新生註冊率，19校低於6成，其中包含中國文化大學、嘉南藥理大學、台東專科學校等公私立大專院校。

根據「大專校院校務資訊公開平台」最新統計，全校註冊率低於6成的19間學校，包括嘉南藥理大學（59.47%）、中國文化大學（58.59%）、大葉大學（58.07%）、中華科技大學（57.88%）、修平科技大學（57.45%）、經國管理暨健康學院（56.63%）、宏國德霖科技大學（56.15%）。

另外還有台灣基督長老教會南神神學院（56%）、遠東科技大學（53.84%）、長榮大學（53.35%）、慈惠醫護管理專科學校（51.51%）及吳鳳科技大學（51.11%）。

當中註冊率連5成都不到的學校則有國立台東專科學校（47.29%）、真理大學（46.27%）、華夏科技大學（42.39%）、明道大學（39.47%）、聖約翰科技大學（35.31%）、東方設計大學（26.3%）及高苑科技大學（24.51%）。

其中多所學校已連續多年低於6成，包括聖約翰科技大學於111年已連續4年新生註冊率不到6成，而明道大學、遠東科技大學、東方設計大學則是連續3年新生註冊率不到6成。

註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是「專案輔導學校」的指標之一，媒體在報導私校退場議題時，也往往以註冊率6成作為「警戒線」或「淹水線」；不過，教育部已於近年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。（編輯：屈享平）1111228