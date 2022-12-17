大葉觀光、休管系合併惹議 教部：應與師生溝通

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（中央社記者陳至中台北17日電）位於彰化縣的大葉大學，傳出觀光系與休閒事業管理系將整併，引發爭議。教育部今天表示，系所調整是大學自主權責，但因涉及師生權益，須做好溝通說明。

大葉大學於14日舉辦公聽會，預計將觀光系與休閒事業管理系合併。此舉引起觀光系師生不滿，認為校方沒有經過他們同意，在公聽會中舉白布條表達訴求。

教育部今天晚間以文字回應，強調系所整併和調整，屬於大學自主權責，由各校衡酌自身辦學條件、師資及設備等資源，並經校內程序及校務會議通過後，函報教育部申請。

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教育部指出，依據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，調整系所須提校內相關會議通過，且應與受影響的教職員工生溝通，說明權益保障措施，最遲須在校務會議召開一個月前公告周知。

教育部表示，校務會議審議通過後，113學年度的系所調整案，須於民國112年3月上旬函報教育部。教育部將依國家整體人才培育政策、社會發展需求、學校資源條件、師資專長、總量發展規模、新生註冊率及畢業學生就業等面向審查，並徵詢相關產業的主管機關意見後，於112年7月下旬核復。（編輯：張芷瑄）1111217