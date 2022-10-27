私校工會估5年大量私中退場 竹苗嘉南高屏最嚴重

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（中央社記者陳至中台北27日電）私校退場審議會今天審議通過第一波專輔私中。私校工會理事長尤榮輝表示，預估5年內會有大量私中退場，以竹苗、南部4縣市最為嚴重。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，今天下午公布第一波私立高中職「專案輔導」名單，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學入列，改善期限為2年。

尤榮輝告訴中央社記者，上述2校位處較偏遠，都因財務惡化嚴重影響校務運作，凸顯私中辦學的困境。政府若不拿出作為，預估5年內會有大量私中面臨退場危機，尤其以新竹、苗栗、嘉義、台南、高雄、屏東情況最為嚴重，不僅衝擊技職人才培育，也會擴大城鄉教育資源落差。

「任何一所私校退場，都是地方教育資源的重大損失。」尤榮輝表示，少子女化冰河期考驗私校生存能力，若放任市場機制、自然淘汰，必造成偏鄉教育資源失衡。期待政府也積極思考提供私校合理辦學空間、支持優良私校發展。

尤榮輝也提到，私中聘任不合格教師的情形嚴重，也有扣減研究費及導師費狀況。呼籲各校提升合格教師率，避免欠薪爭議。（編輯：張芷瑄）1111027