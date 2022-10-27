私校退場審議會召開 料將公布首波高中職專輔名單

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（中央社記者陳至中台北27日電）私校退場審議會今天召開，預料將是「退場條例」公告施行後，首度公布私立高中職「專案輔導」名單。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，已公布大專7校「專案輔導」名單。今天下午召開的會議，將開始審議教育部主管的私立高中職。

教育部並未公布有多少學校進入「專輔」審議，全國私校工會曾預估，全台應有50所私中面臨退場，包含教育部轄管及直轄市5都（台南市高中職仍由教育部轄管）轄管的學校。

專案輔導學校的條件，包括財務顯著惡化、師資質量不符規定、積欠薪資等。學校一旦被列專輔，辦學將有許多地方受限，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育。教育部也將加派3名董事、1名監察人，加強監督力道。

專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招的學年度結束時停辦，走向解散清算。（編輯：李錫璋）1111027