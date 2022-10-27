入列私中首波專輔名單 旗美商工：先打平負債

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（中央社記者黃國芳、曾以寧嘉義27日電）嘉義縣同濟中學、高雄市旗美商工被列首波私立高中職「專案輔導學校」。同濟中學認為若不得不退場，將優先保障現有學生權益；旗美商工董事會已決定再捐資，先解決當前負債。

私校退場審議會今天召開，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學成為「退場條例」公告施行後，第1波被公布的私立高中職「專案輔導學校」名單。2校被列專輔的原因都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，改善期限都為2年。

同濟中學被列入第1波私立高中職「專案輔導學校」名單，同濟中學校長高作屏接到消息，雖然感到驚訝，但也有心理準備，學校財務有狀況是事實。

高作屏指出，同濟中學目前國中、高中學生人數約有80多名，111學年度已停招國一新生，辦學過程的確辛苦，但校方仍用心、積極辦學，目前公告被列入專案輔導，還不清楚教育部可以提供什麼資源協助，學校最後就算不得不退場，也不會損害80多名學生的學習和權益。

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旗美商工則告訴中央社記者，學校目前負債新台幣400多萬元，董事會已召開會議決定會再捐助資金打平債務，解決當前負債問題。

至於學校未來走向，旗美商工表示，學校日間部自111學年度起已沒有開班，科班調整也已遞交申請不再招生，目前等待核定中；學校進修部近年招生情況不錯，已從5年前60多人成長到上百名學生，二、三年級也全部滿招，轉學申請爆量，因此學校規劃未來轉型專注辦理進修部。（編輯：陳仁華）1111027