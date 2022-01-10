烏干達外籍生控淪學工 中州科大：認知差異

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）中州科大烏干達外籍生指控校方未核發獎學金、未英語教學、淪為學工，教育部認定涉重大違失，即日起不得招境外生。對此，中州科大表示，是與外籍生認知上有差異，持續溝通。

中州科技大學今天下午透過訊息回應表示，有關媒體報導學校與非洲烏干達外籍學生的事情，是校方與外籍生「認知上有差異」，校方會持續與外籍生溝通；另外，有關教育部相關處置，目前尚未收到教育部公文。

中央社記者進一步詢問何謂「認知上有差異」？校方表示，學校有「設置」獎學金，外籍生投訴指獎學金承諾跳票，有可能是外籍生未申請，或是申請未通過；而有關英文授課，校方從未說是以「全英文」開班授課，因為課堂還有其他台灣學生，可能影響台生權益。至於外籍生是否被派到工廠淪為學工，校方則不願多加解釋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導者今天報導，一群烏干達學生到彰化縣中州科大就讀，校方原承諾課程以英文授課，也會給予獎學金，並媒合學生就近到與課程相符的公司實習，讓學生賺取生活費，但到台灣後，仍以中文上課，獎學金承諾也跳票，還被派到與所學無關的異地工廠，淪為學工。

教育部透過新聞稿指出，接獲就讀中州科大的烏干達學生陳情指學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀、未提供英語教學等，經教育部到校訪視並與師生晤談，初步認定中州科大涉及重大違失，勒令限期改善，列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生。（編輯：郭諭儒）1110110