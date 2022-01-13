第2度參與大專校長會議 蔡總統籲守住校園防線

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111年全國大專校院校長會議13日在雲林科技大學舉行，總統蔡英文（圖）致詞時強調台灣面臨新一波COVID-19疫情挑戰，呼籲各大學一起努力，繼續守住校園防線。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月13日

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（中央社記者陳至中雲林13日電）111年全國大專校院校長會議今天在雲林科技大學舉行，總統蔡英文上任後第2度參與，致詞時強調台灣面臨新一波COVID-19疫情挑戰，呼籲各大學一起努力，繼續守住校園防線。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大專校長會議2度停辦，在籌備了3年後才於今天順利召開，超過100名校長與會，探討議題包括高等教育的創新發展、強化國中學生職涯探索、學雜費調整機制、學生兼任助理的納保機制等。

今天是蔡總統上任後第2度參與大專校長會議（上一次為民國107年，有數次是由前副總統陳建仁出席），上午致詞幽默地說，她一直在檢討自己，為何那麼久沒人邀請她參加，「原來是沒有舉行」。

蔡總統並說，過去2年疫情帶來許多改變，感謝全台大專配合政府各項措施，應變、轉換過程非常辛苦，現在面對新一波的疫情挑戰，希望各校一起繼續守住校園的防疫防線。

蔡總統也提到，大學面對疫情及少子女化挑戰，應跳脫本位觀念，積極找出辦學優勢、發展特色。政府近年推動高教深耕、產學學院、六大核心戰略產業、雙語國家政策，各項政策明確，需要與大學持續合作。蔡總統並希望在這次會議結束後，能與幾名校長代表面對面討論，如何讓台灣人才更有競爭力，讓台灣產業立足國際。

蔡總統表示，科技產業是台灣立足國際的關鍵，半導體技術已占有世界領先地位，目前已在4所國立大學成立的半導體學院，近期更核准了第5所，期望未來拓展到其他領域，持續培養產業高階人才，讓世界各國都看見台灣的研發能量。

教育部長潘文忠表示，國家未來的人力資本，奠基於高教人才的培育，近年會透過各項重點策略與發展願景，讓各大學永續發展接軌國際。

科技部長吳政忠則說明「後疫情時代」台灣面臨的挑戰與政府的科技布局，期望與產、學、研攜手、共同引領台灣未來科技發展。

上午會議有100多名校長與會，但仍有部分校長沒有出席上午開幕典禮，例如台灣大學校長管中閔便改由國際長袁孝維參與。（編輯：管中維）1110113