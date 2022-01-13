大學面臨五缺六不 籲鬆綁學費、公私校同步減招

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全國大專校院校長會議13日在雲林舉行，中國科技大學校長唐彥博（後）受邀演講「台灣高教的創新發展」，認為私校面臨「五缺六不」，呼籲政府成立「高教國家隊」。中央社記者陳至中攝 111年1月13日

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（中央社記者陳至中雲林13日電）全國大專校院校長會議今天在雲林舉行，多名校長關注大學經營危機，認為私校面臨「五缺六不」，呼籲政府成立「高教國家隊」，鬆綁學費，推動同步減招，讓捐款公私校減稅一致。

中國科技大學校長唐彥博受邀演講「台灣高教的創新發展」，他認為學校要先自保才能創新，提出台灣高教面臨「五缺」，包括缺人、缺錢、缺名（排名滑落）、缺主（自主性低）、缺用（學用落差）。私立大專則更面臨「六不」，包括生源不足、外生不來、學費不漲、品質不保、分配不均、稅制不公。

唐彥博呼籲政府應比照COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中加強生產口罩的方式，成立「高教國家隊」，讓公私立學校合作，進行同步減招，避免再於國立大學外加名額，並希望政府落實高教鬆綁政策，完善轉型退場配套措施。

唐彥博提到，現行所得稅法規定不利私校籌措財源。企業捐款公立學校不受金額限制，可以100%列舉扣除，捐給私立學校最多只能列舉50%，希望推動修法，讓捐款公私校減稅一致。

唐彥博也指出，私校受少子女化影響，財務已難維持平衡，公保超額年金更恐成為壓倒私校的最後一根稻草。他建議政府成立「超額年金基金會」，訂定辦法讓私校退場後，能將剩餘財產捐贈，再由基金會合理補助其餘私校沉重的年金負擔。

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今天大專校長會議部分場次為讓各校暢所欲言，沒有開放媒體旁聽，不過根據主辦單位提供的書面資料，逢甲大學校長李秉乾在下午的「高等教育品質與學雜費調整機制之探討」場次中，呼籲政府公平配置高教資源，平等對待公私校募集社會資源的機制，並讓學雜費回歸動態調整，以符合環境的變化。

台灣科技大學前校長廖慶榮也在同場提出，政府有2個選項，一是補助學雜費差額，二是定期調漲學雜費，唯有如此才能促進高等教育健全發展。（編輯：管中維）1110113