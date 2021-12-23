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11月工業生產指數年增12.19%連22紅 製造業指數衝新高

2021/12/23 16:11（12/23 18:28 更新）
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11月工業生產指數為137.86，創下歷年單月次高紀錄，年增12.19%，連22紅。（中央社檔案照片）
11月工業生產指數為137.86，創下歷年單月次高紀錄，年增12.19%，連22紅。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北23日電）經濟部今天公布11月工業生產指數為137.86，年增12.19%，創連22紅紀錄，指數寫歷年次高，其中，製造業指數為141.16則是衝上歷史新高水準，年增13.13%，原因是晶圓代工、構裝IC產能滿載以及產業面板生產續增，推升表現。

從製造業主要行業別來看，電子零組件業為推升製造業生產成長的主要動能，11月指數為175.43，續寫歷年單月次高紀錄，年增20.06%，已連續第24個月雙位數成長。

統計處副處長黃偉傑表示，5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁，帶動晶圓代工、構裝IC產能滿載，加上大尺寸工控、醫療等產業面板生產續增，推升電子零組件業指數表現。

進一步觀察發現，積體電路業指數為201.11，同樣創下歷史單月次高，年增20%，為連續第25個月二位數成長；液晶面板及組件業指數為145.24，年增25.73%，為連續第20個月正成長。

電腦電子光學製品業指數為203.87，則寫下歷史新高，年增13.21%，為連續第22個月正成長，黃偉傑分析，主因雲端資料服務、消費性電子產品需求強勁，加上廠商擴增國內產能，以及供應鏈缺料緩解，部分訂單遞延到本月生產的緣故。

傳統產業方面，因全球經濟穩健成長、終端需求續強、國內科技大廠擴廠以及部分廠商產線去年同月歲修，拉低比較基期，機械設備業、基本金屬業、化學原材料業分別年增19.16%、8.49%及3.19%。

不過，晶片短缺影響小型轎車、客貨兩用車產量，以及重型柴油車六期排放標準在9月實施，抑制小型貨車買氣，所幸受惠外銷訂單續強及廠商擴增產線，抵銷部分減幅，汽車及其零件業年減1.38%。

展望未來，黃偉傑認為，新型變種病毒迅速擴散，部分國家重啟或加嚴管制措施，加上供應鏈瓶頸問題，恐抑制全球經濟成長力道。

不過，隨著全球疫苗接種率提升、主要國家積極推動基礎建設、新興科技應用及企業數位轉型持續，以及農曆春節前備貨需求釋出，有助維繫台灣製造業生產動能，預估12月製造業生產指數年增7.3%至9.4%。（編輯：潘羿菁）1101223

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