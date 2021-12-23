台北生技園區112年啟用 產值估達500億元

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台北生技園區23日舉行上梁典禮，台北市長柯文哲（左）出席，一同在梁上簽名。園區預計在111年8月完工、112年啟用營運。中央社記者陳昱婷攝 110年12月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北生技園區今天舉行上梁典禮，台北市長柯文哲說，園區預計112年啟用營運，每年產值可達500億元，盼帶領台北生技產業發展，並結合台灣最強的資通訊，打造新興跨域產業。

柯文哲今天上午出席台北生技園區上梁典禮致詞表示，目前台灣最強的是資通訊產業，但整個國家的力量全部都押在這上面，風險相當高，應當要有其他在世界上同樣舉足輕重的產業，而生技產業是最有機會的。

柯文哲指出，南港是整個台北的生技產業發展重地，包含中研院、國家實驗動物中心、國家生技研究園區及生物技術開發中心等都在這裡，形成產業聚落；旁邊還有內湖科技園區，能夠支援跨域生醫及資通訊的產業發展。

柯文哲表示，為完備南港產業廊帶基礎建設，市府將於民國111年2月啟動國家生技研究園區聯外道路工程，將中研院、國家生技研究園區跟台北生技園區串在一起，達到經濟規模。

柯文哲說，台北生技園區預計在明年8月完工、112年啟用營運，逾2萬坪樓地板面積中，有5000坪作為研發使用，1000坪為產業空間，其餘留給商辦，提供企業育成、研發、試量產、商務辦公合一的空間，可望創造3000個就業機會，每年產值達新台幣500億元。

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世康開發公司董事長黃茂雄說，現在已經有超過30家生技企業簽署進駐意向書，含括生技新藥、智慧健康、細胞治療等多元產業類型，還要保留一點空間給國外企業，希望市府能繼續覓地，不然就要到外縣市去了。

台北市政府與世康開發公司在107年簽訂投資契約，啟動全台首件聚焦生醫產業發展的台北生技園區BOT案，打造地上17樓、地下3樓，樓地板面積超過2萬坪的綜合辦公大樓。（編輯：張雅淨）1101223