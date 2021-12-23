財政部2022年公債發行計畫 將再發2期乙類公債

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（中央社記者吳佳蓉台北23日電）財政部今天公布2022年公債發行計畫，預計發行19期，初估發行金額約新台幣5000億元，值得留意的是，受交通部民航局、鐵道局委託，明年也將有2期乙類公債發行，連續兩年有乙類公債發行。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，公告明年（2022年）公債發行計畫，預計發行19期公債，其中，除17期甲類公債外，還會發行2期乙類公債。

近年政府公債發行以甲類為主，主要支應非自償性資金需求，支應自償性資金需求的乙類公債，除今年發行的2期紀錄外，前一次要追溯到2013年，主因乙類公債須由具資金需求的部會自行提出，且需詳細標明建設項目、證明自償性，辦理成本較高。

不過，增加發行乙類公債，可增加債市投資標的，有助促進債券市場發展，並吸收游資投入公共建設，同時減輕公務預算舉債壓力，過去十大建設等重要公建都曾藉此籌資，因此，財政部近年積極鼓勵非營業特種基金發行乙類公債。

國庫署副署長顏春蘭說明，明年2期乙類公債將於1月及3月發行，分別是來自交通部民航事業作業基金，以及交通部鐵道局鐵道發展基金的籌資需求。

其中，1月發行的乙類公債額度為180億元、10年期，民航局規劃用於支援桃園航空城計畫的用地取得。3月發行的乙類公債額度為200億元、2年期，鐵道局將用來支應償還今年到期債務，以「舉新還舊」。

在甲類公債部分，明年第1季將先發行4期，其中，1月有1期，發行金額為350億元、20年期，2月有兩期，分別為金額300億元、10年期，以及金額300億元、5年期，3月則有1期，金額300億元，20年期。

其餘13期的甲類公債的發行時程、規模及年期，將視明年國庫調度，中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要等因素，定期適量發行並對外公告。（編輯：黃國倫）1101223